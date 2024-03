Dorival Júnior comenta casos de Robinho e Daniel Alves: 'Têm que ser punidos"

A- A+

Técnico estreante da seleção brasileira, Dorival Junior concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira, em Londres. O Brasil enfrenta a Inglaterra neste sábado, em amistoso, mas durante a sabatina com jornalistas, o treinador foi perguntado sobre os casos de Daniel Alves e Robinho, condenados por estupro. Dorival, que foi técnico de Robinho no Santos em 2010, disse que a condenação dos ex-jogadores é uma situação muito delicada, mas que 'se houve crime, têm de ser penalizados'.

"Situação muito delicada. Robinho foi meu atleta, uma pessoa fantástica. Não trabalhei com o Daniel, mas conheço a história. É um momento difícil para nos expressarmos. Primeiro, eu penso nas famílias das pessoas envolvidas. Nas famílias principalmente das vítimas desses episódios. Episódios que acontecem diariamente no Brasil e em todo mundo, que são abafados pois as pessoas não têm vozes. Se houve realmente e comprovaram algum tipo de crime, ele tem que ser penalizados, por mais que doa no meu coração sobre uma pessoa que tive convívio excepcional. Mas olho mais para as famílias das vítimas e deles também", disse Dorival.

Ainda sobre o assunto, o treinador afirmou que sente muito pelas vítimas que passam por este tipo de crime, e que a sociedade omite diversos desses casos.

"Não desejo isso a ninguém. Sinto por todos. Sinto por tudo que passarão a partir de então nas suas vidas. Posso ajudar em orações, nada além disso. É o sentimento que fica. Não só esses casos, mas milhares deles acontecem ao longo dos dias e a sociedade infelizmente se omite da grande maioria. Precisamos penalizar os casos que não são expostos e acontecem com muita frequência", finalizou.

Veja outros trechos da coletiva de Dorival Junior em Londres:

Escalação para o jogo deste sábado: "Acredito que a equipe seja a mesma que esteja aí colocada por todos. Tem sim um valor especial a cada um que ali estará. Acredito que a convocação em si já foi muito especial a todos. Percebi essa aceitação que teve e, acima de tudo, o quanto foi marcante a cada um deles, pelas colocações que ouvi, por algumas postagens que chegaram até nós. Isso aí você se volta ao teu início de carreira, ao momento mais difícil e complicado da vida de cada um deles. Isso estimula outros mais a se preparar. Daqui a pouco poderão ter oportunidade como esses que aqui estão têm nesse instante. Torço para que façamos um grande jogo inicial, porém, com uma preocupação além de tudo isso. Um início seguro de toda a equipe, mas que, acima de tudo, finalizemos bem esse processo. Não tenho dúvidas que isso irá acontecer."

Diferenças entre os momentos de Inglaterra e Brasil: "Hoje a Inglaterra ocupa espaço de destaque com um trabalho consolidado, que vem encontrando alternativas. O Brasil precisa encontrar primeiro a confiança e também o equilíbrio, isso não acontece do dia para a noite. Também temos capacidade para entender aquilo que o jogo nos peça. Temos que trabalhar para que encontremos o mais rápido possível esse equilíbrio sem que percamos a agressividade da equipe, justamente por termos isso na essência de cada um que ali está. Temos jogadores altamente ofensivos, que são jogadores de altíssimo nível em equipes do futebol mundial. Não podemos perder isso. A essência do futebol brasileiro sempre foi se organizar para atacar com segurança. Acredito que seja tudo o que nós buscamos para que você possa estabelecer e a equipe passar segurança. Espero que seja o suficiente para que encontremos o melhor resultado."

Estreia pela seleção brasileira no estádio de Wembley: "Um sonho. Ter oportunidade de jogar uma partida desse nível, numa estreia com a seleção brasileira, tem significado especial para qualquer profissional. Brinquei com a maioria dos amigos que estão na comissão que poder comemorar título no Maracanã e Morumbi, viver período maravilhoso na Vila Belmiro, e ter a sua estreia praticamente no berço de futebol, um estádio emblemático para todos nós, mesmo a tantos quilômetros, milhas de distância. Valorizo demais. Para mim é mais do que especial."

Desfalques na convocação por conta de lesões: "Tivemos algumas alterações ao longo de todo o processo. Perdemos alguns jogadores, mas estou muito satisfeito. O interesse de cada um, a qualidade, futebol é um conjunto. Temos muitos jogadores que vestirão a camisa da seleção pela primeira vez. Tenho que entender que, mesmo percebendo qualidade no grupo, tenho que conviver com o lado que talvez, em 90 minutos, tenhamos momentos importantes e de certo equilíbrio. Em outros, algumas dificuldades"

Dorival Junior estreia pela Seleção Brasileira neste sábado, às 16h (de Brasília), em um amistoso internacional contra a Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres.

