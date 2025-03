Dorival Júnior convoca quatro jogadores para clássico contra Argentina; veja nomes

A- A+

O técnico Dorival Júnior precisou fazer quatro novas convocações na seleção brasileira para a próxima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Argentina.

O goleiro Weverton, do Palmeiras, o zagueiro, Beraldo, do PSG, e os meias João Gomes, do Wolverhampton, e Éderson, da Atalanta, foram chamados após o corte de quatro atletas.

Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães receberam cartão amarelo na partida contra a Colômbia e estão suspensos para o jogo contra a Argentina. Por outro lado, Gerson sentiu uma lesão na coxa esquerda, enquanto o goleiro Alisson foi substituído no protocolo de concussão e também foram cortados.

Com isso, Dorival Júnior convocou quatro jogadores que estavam na pré-lista de 52 nomes, divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no fim de fevereiro.

Não foi a primeira vez que Dorival Júnior precisou fazer cortes nesta Data-Fifa.

Na semana passada, antes da seleção se apresentar, o treinador convocou o lateral Alex Sandro, do Flamengo, o goleiro Lucas Perri, do Lyon, e o atacante Endrick, do Real Madrid, para substituir Danilo, Ederson e Neymar, cortados por lesão.

Com o resultado positivo contra a Colômbia, o Brasil chegou a 21 pontos na classificação e subiu para a segunda colocação.

O aproveitamento da seleção brasileira no torneio é de 53%. Na próxima terça-feira, o Brasil visitará a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 14ª rodada.

