Dorival Júnior convocação Seleção para amistosos contra Espanha e Inglaterra; confira lista

A- A+

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, convocou nesta sexta (1º) os 26 jogadores que integrarão o grupo que disputará os amistosos contra Inglaterra e Espanha, nos dias 23 e 26 de março, respectivamente. As surpresas da lista foram alguns nomes do São Paulo, ex-clubedo comandante. Casos do goleiro Rafael e do meia Pablo Maia.



O jogo diante da Inglaterra, no estádio Wembley, em Londres, será o primeiro de Dorival à frente da Seleção, desde que o comandante chegou para substituir Fernando Diniz. Em seguida, o confronto será no Santiago Bernabéu, em Madrid, com os espanhois.





O Brasil ainda deve fazer mais dois amistosos, contra México e Estados Unidos, antes da estreia da Copa América, dia 24 de junho. A equipe está no Grupo D, ao lado de Paraguai, Colômbia e Costa Rica ou Honduras (ainda a ser definido).



Confira a lista de convocados



Goleiros: Ederson (Manchester City/ING), Bento (Athletico) e Rafael (São Paulo)

Laterais: Yan Couto (Girona/ESP), Danilo (Juventus/ITA), Ayrton Lucas (Flamengo), Wendel (Porto)



Zagueiros: Marquinhos (Paris Saint-Germain/FRA), Beraldo (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal/ING) e Murilo (Palmeiras)



Meias: Casemiro (Manchester United/ING), André (Fluminense), Douglas Luiz (Aston Villa/ING), João Gomes (Wolverhampton/ING), Pablo Maia (São Paulo), Bruno Guimarães (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham/ING), Andreas Pereira (Fulham/ING)



Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal/ING), Raphinha (Barcelona/ESP), Richarlison (Tottenham/ING), Savinho (Girona), Vinicius Júnior (Real Madrid/ESP) e Rodrygo (Real Madrid/ESP)

Veja também

Campanha TJPE e Federação Pernambucana de Futebol lançam campanha "Conciliar é show de bola"