A- A+

Futebol Dorival Júnior e Abel Ferreira aparecem no top 10 de melhores técnicos do mundo em 2022 Ranking foi divulgado pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS)

Dois treinadores que trabalham no futebol brasileiro ficaram entre os 10 melhores da função em 2022, segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). Campeão da Série A do ano passado, além do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana, o português Abel Ferreira, do Palmeiras, ficou na nona posição. Acima dele, em oitavo, está Dorival Júnior, ex-comandante do Flamengo nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores da América da edição passada.

Quem levou o prêmio de melhor técnico de clubes do mundo foi o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, que conquistou a Champions League, a Recopa da Europa, a Supercopa da Espanha e o Campeonato Espanhol na temporada 2021/2022.

Confira o Top 10 de melhores técnicos do mundo pela IFFHS:

1) Carlo Ancelotti - Real Madrid

2) Pep Guardiola - Manchester City

3) Walid Regragui - Wydad Casablanca

4) Jürgen Klopp - Liverpool

5) José Mourinho - Roma

6) Oliver Glasner - Eintracht Frankfurt

7) Unai Emery - Villarreal/Aston Villa

8) Dorival Júnior - Ceará/Flamengo

9) Abel Ferreira - Palmeiras

10) Hugo Ibarra - Boca Juniors

Veja também

Copa São Paulo Pela Copinha, Sport empata e garante primeiro lugar; Náutico perde e volta sem pontuar para casa