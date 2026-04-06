Dorival Júnior é demitido do Corinthians após derrota para o Internacional
Treinador não resistiu à sequência de nove partidas sem vencer no comando do Timão
O técnico Dorival Júnior não resistiu a derrota para o Internacional, neste domingo, pela 10ª rodada do Brasileirão, e foi demitido do comando do Corinthians. O treinador deixa o cargo após quase um ano, com 63 jogos, 25 vitórias, 19 empate e 19 derrotas, um aproveitamento de 49,7%.
Nesta passagem, o treinador conduziu o Corinthians para o título da Copa do Brasil, sobre o Vasco, e da Supercopa, em cima do Flamengo. Um dos motivos da demissão do Dorival é a sequência negativa do Timão, que não vence há nove partidas e está na 16ª colocação do Brasileirão.
Dorival Júnior é o décimo treinador demitido no Campeonato Brasileiro. A lista inclui nomes como Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Filipe Luís (Flamengo) e Martín Anselmi (Botafogo).
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Técnicos demitidos no Brasileirão
Jorge Sampaoli (Atlético-MG)
Fernando Diniz (Vasco)
Juan Carlos Osorio (Remo)
Filipe Luís (Flamengo)
Hernán Crespo (São Paulo)
Tite (Cruzeiro)
Juan Pablo Vojvoda (Santos)
Martín Anselmi (Botafogo)
Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)
Dorival Júnior (Corinthians)