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Dorival Júnior é demitido do Corinthians após derrota para o Internacional

Treinador não resistiu à sequência de nove partidas sem vencer no comando do Timão

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Dorival Jr durante jogo contra o Vasco, na final da Copa do BrasilDorival Jr durante jogo contra o Vasco, na final da Copa do Brasil - Foto: Pablo Porciúncula / AFP

O técnico Dorival Júnior não resistiu a derrota para o Internacional, neste domingo, pela 10ª rodada do Brasileirão, e foi demitido do comando do Corinthians. O treinador deixa o cargo após quase um ano, com 63 jogos, 25 vitórias, 19 empate e 19 derrotas, um aproveitamento de 49,7%.

Nesta passagem, o treinador conduziu o Corinthians para o título da Copa do Brasil, sobre o Vasco, e da Supercopa, em cima do Flamengo. Um dos motivos da demissão do Dorival é a sequência negativa do Timão, que não vence há nove partidas e está na 16ª colocação do Brasileirão.

Dorival Júnior é o décimo treinador demitido no Campeonato Brasileiro. A lista inclui nomes como Jorge Sampaoli (Atlético-MG), Fernando Diniz (Vasco), Filipe Luís (Flamengo) e Martín Anselmi (Botafogo).

 

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Técnicos demitidos no Brasileirão

Jorge Sampaoli (Atlético-MG)

Fernando Diniz (Vasco)

Juan Carlos Osorio (Remo)

Filipe Luís (Flamengo)

Hernán Crespo (São Paulo)

Tite (Cruzeiro)

Juan Pablo Vojvoda (Santos)

Martín Anselmi (Botafogo)

Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense)

Dorival Júnior (Corinthians)

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