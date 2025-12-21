Dorival Júnior iguala Felipão como maior campeão da Copa do Brasil

A- A+

O título da Copa do Brasil conquistado por Dorival Júnior no comando do Corinthians, neste domingo, tornou o treinador o maior campeão do torneio ao lado de Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Agora, os dois técnicos dividem a primeira posição, cada um com quatro títulos.



Felipão é campeão por Criciúma (1991) e Grêmio (1999), além de ser bicampeão pelo Palmeiras (1998 e 2012). O novo título corintiano, aliás, deixa os rivais empatados em taças da Copa do Brasil, já que essa foi a quarta dos alvinegros, campeões também em 1995, 2002 e 2009.



Antes de erguer a taça pelo time do Parque São Jorge, Dorival venceu a Copa por dois dos maiores rivais dos corintianos. Comandou o Santos de Neymar em 2010, quando o título foi decidido contra o Vitória, e, mais recentemente, ajudou o São Paulo a vencer o torneio pela primeira vez, em 2023, ao bater o Flamengo na final.



A outra conquista do treinador foi justamente com o time rubro-negro, o qual conduziu ao título em 2022, ano em que também foi campeão da Libertadores. Mesmo com os resultados incontestáveis, não teve o contrato renovado, porque a diretoria flamenguista preferiu contratar o português Vítor Pereira, que à época não quis renovar com o Corinthians.



Após ser desprezado pelo Flamengo, foi para o São Paulo, e só saiu de lá porque foi convidado para treinar a seleção brasileira. Demitido pela CBF no final de março, foi contratado pelo Corinthians em abril em meio a uma das maiores crises institucionais já atravessadas pelo clube.



Embora muito questionado por seu trabalho no Brasileirão, competição em que o Corinthians terminou em 13º lugar, o treinador ganha respaldo com o título para continuar o trabalho. O contrato vai até o final de 2026.



Ao longo da temporada, Dorival usou muitas coletivas de imprensa para reclamar da falta de reforços, até que o clube foi punido com transfer ban. O único reforço contratado com ele no comando da equipe foi o atacante Vitinho, anunciado poucos dias antes da punição da Fifa entrar em vigor. Antes, não houve nenhuma contratação além de Angileri, em fevereiro.

