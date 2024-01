Dorival Júnior vai aceitar o convite para ser técnico da seleção brasileira, diz site

A- A+

O técnico Dorival Júnior será o novo treinador da seleção brasileira. Pelo menos é o que garante o site UOL, que afirma que o convite do presidente Ednaldo Rodrigues deve acontecer nas próximas horas e o comandante do São Paulo irá aceitar.

A reportagem, que garante que é questão de tempo para que Dorival Júnior seja o novo técnico da seleção brasileira, também assegura que a CBF deu todas as garantias para que Dorival assine o contrato.

O São Paulo se reapresentou ontem, em meio à incerteza da permanência de Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil no ano passado. O sentimento da diretoria, internamente, já era de que o convite seria feito a qualquer momento e hoje o clima é de que será inevitável perder o treinador para a seleção brasileira.

Dorival Júnior é o principal nome para assumir o comando da seleção brasileira após a demissão de Fernando Diniz, na última sexta-feira.

Enquanto a definição não acontece, Dorival e sua comissão seguem trabalhando no planejamento para a temporada, na qual o time paulista disputará o Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil, além do Estadual. Na reapresentação de ontem, os reforços recém-chegados — o atacante Erick e os volantes Luiz Gustavo e Bobadilla — e a presença do atacante Jonathan Calleri, recuperado de uma cirurgia, chamaram a atenção.

