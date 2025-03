Dorival pode trocar 'meia' seleção para duelo com a Argentina pelas Eliminatórias

A- A+

O técnico Dorival Júnior poderá trocar 'meia' seleção para o duelo, desta terça-feira, em Buenos Aires, diante da Argentina pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. O técnico fez seis alterações no treino deste domingo ma escalação da equipe que venceu com dificuldades a Colômbia, por 2 a 1, em Brasília, na quinta-feira.

Por problemas físicos, técnicos ou táticos, Dorival escalou Bento, Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André, Joelinton e Raphinha; Vini, Rodrygo e Savinho. Alisson, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães e Gerson, cortados, foram substituídos por Bento, Murillo, André e Joelinton.

Wesley e Savinho entraram nos lugares de Vanderson e João Pedro. Os dois jogadores tiveram oportunidade frente aos colombianos e foram bem. Por ser canhoto, Murillo tem a preferência para ser o quarto zagueiro e atuar pelo lado esquerdo da zaga.

A seleção faz o último treino no campo do Estádio Mané Garrincha antes do duelo no Monumental de Nuñez na manhã desta segunda-feira. Depois viaja para Buenos Aires.

O Brasil é o terceiro colocado na classificação das Eliminatórias, com 21 pontos, atrás do Equador (22) e da líder Argentina (28).



Veja também