Futebol Dorival reforça necessidade de reforços após título da Supercopa: 'Precisamos de mais atletas' O troféu foi conquistado em cima do Flamengo no último domingo (1)

A conquista do título da Supercopa já faz parte do passado para o técnico Dorival Júnior. Em entrevista concedida nesta quarta-feira (4), o treinador enfatizou a necessidade de reforçar o elenco e fez um alerta ao torcedor corintiano.

"Tenho que passar ao torcedor aquilo que seja o correto da maneira mais clara. Estamos num processo de montagem e não temos um elenco completo. Precisamos de mais atletas para qualificar o nosso grupo. Com uma boa equipe você briga por taças", afirmou o comandante do Corinthians.

O troféu conquistado em cima do Flamengo, que ostenta um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, não serviu para atenuar a preocupação do treinador em relação ao restante da temporada.

"Ou daremos um passo maior ou manteremos esse trabalho. Hoje temos 12, 13 jogadores das categorias de base. É um trabalho que gosto de fazer, de desenvolver. Foi em cima desses jogadores que nos deram uma boa resposta em momentos importantes no ano passado", disse o técnico em entrevista concedida no CT Joaquim Grava.

Dorival fez ainda um alerta sobre este início de temporada. "Se não estivermos atentos e não focarmos na melhoria do nosso grupo, vamos correr riscos. O futebol é muito dinâmico", afirmou.

O Corinthians volta a campo nesta quinta-feira (5) pelo Campeonato Paulista e recebe o Capivariano na Neo Química Arena. Com oito pontos em cinco partidas, a equipe ocupa sétimo lugar no Paulistão.



