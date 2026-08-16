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futebol Dorival se desespera com a irregularidade do São Paulo: 'Não dá para aceitar e entender' Treinador disse que o time mais uma vez voltou mal para o segundo tempo e repetiu a falha nas bolas aéreas

O técnico Dorival Júnior mostrou durante entrevista coletiva estar desesperado para encontrar uma forma de combater a irregularidade apresentada pelo time do São Paulo, que voltou a decepcionar sua torcida, neste sábado, ao só empatar com o Coritiba, por 1 a 1, no MorumBis, em duelo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Segundo o treinador, o time mais uma vez voltou mal para o segundo tempo e repetiu a falha nas bolas aéreas, apesar dos extenuantes treinamentos realizados.

"Não dá para aceitar e para entender uma situação desta. Na virada dos tempos temos deixado pontos importantíssimos. Outra vez saio frustrado porque em uma jogada perdemos a oportunidade da vitória. A bola parada tem nos tirado de uma posição melhor no campeonato."

Dorival ressaltou o apoio dos mais de 44 mil torcedores presentes no Morumbis e admitiu uma 'dívida' com a torcida.

"O torcedor fez sua parte mais uma vez e muito bem feita. Nós ficamos devendo, temos de assumir a responsabilidade. Nosso goleiro não fez uma defesa na partida. Nós tínhamos a obrigação de tentar algo diferente para finalizar a partida. Estamos devendo ao nosso torcedor. Estou em débito, mas o torcedor pode ter certeza de que uma pessoa está muito preocupada e confiante em resolver esta situação."

Dorival afirmou que a única forma de superar esta fase é com muito trabalho. "Cada dia com mais atenção e concentração para atingir o nosso melhor. Coisas boas vão acontecer ainda este ano "

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