Seleção: Dorival analisa adversários e pede apoio da torcida em jogos pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira inicia nesta segunda-feira (17) a série de treinamentos para os próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. Na quinta (20), no Mané Garrincha, em Brasília-DF, o Brasil recebe a Colômbia. Depois, no dia 26 de março, o desafio é perante a Argentina, no Monumental de Núñez. O técnico Dorival Júnior analisou os adversários e projetou o que esperar da equipe.





"(Colômbia e Argentina) São equipes tradicionais, que vêm mantendo uma regularidade muito grande. A seleção colombiana está num processo de evolução, com jogadores muito interessantes, alguns do futebol brasileiro e outros pelo futebol mundial. A seleção argentina é a última seleção campeã do mundo, atual bicampeã da Copa América e merece todo o respeito. Espero estarmos muito bem preparados para fazermos dois grandes jogos", destacou, em entrevista à CBFTV.

O Brasil está na quinta posição das Eliminatórias, com 18 pontos. A Colômbia está em quarto, com 19, enquanto a Argentina lidera, com 25. No turno inicial, a Seleção perdeu ambos os confrontos diante dos adversários, com um 2x1 para os colombianos em Barranquilla e 1x0 para os argentinos no Maracanã - à época, a equipe era comandada pelo treinador Fernando Diniz.

Dorival também pediu apoio da torcida para o confronto. Foi em Brasília que o Brasil goleou o Peru no ano passado, por 4x0.

"O clima que tivemos na partida anterior, a aceitação do povo, a integração e a interação que existiram foram importantíssimos e chamaram muito a atenção. Tenho certeza de que faremos o nosso melhor para que possamos voltar a passar confiança ao torcedor brasileiro, que naturalmente está esperançoso em acompanhar um crescimento da nossa equipe”, apontou.

“Nós contamos com o apoio do torcedor, que com certeza vai estar presente e lotando o estádio Mané Garrincha. Teremos um belo espetáculo, um grande jogo contra um grande adversário. Não tenho dúvidas de que a Seleção Brasileira fará uma bela apresentação. Contamos muito com o apoio de cada um de vocês", completou.

