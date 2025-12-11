A- A+

Futebol Dortmund cede empate na Champions, e zagueiro critica companheiros: "Faltou mentalidade vencedora" Alemães perderam chance de chegar aos 13 pontos e ouviram discurso duro no vestiário após o 2 a 2

O Borussia Dortmund voltou a tropeçar na fase de liga da UEFA Champions League. Em casa, no Signal Iduna Park, a equipe alemã não passou de um empate por 2 a 2 contra o Bodo/Glimt, em resultado que abalou o ambiente interno.

O time esteve duas vezes à frente do placar, mas permitiu a igualdade aos noruegueses, que somam apenas três pontos na competição.

Após a partida, o zagueiro Nico Schlotterbeck não escondeu a frustração e fez críticas contundentes à postura do time. Segundo ele, o Dortmund desperdiçou uma oportunidade clara de se consolidar na liderança do grupo.

— Depois de abrirmos o marcador, começamos a jogar de forma extremamente desleixada. Cada um fazia o seu próprio jogo. Os jogadores que entraram perderam todas as bolas — afirmou, em entrevista à imprensa alemã.

Para o defensor, a equipe não entendeu o peso da partida: — Podíamos ter chegado aos 13 pontos e acho que alguns não perceberam a importância disso. Isto é muito pouco, estamos a jogar na Champions. Faltou mentalidade vencedora.

O técnico Niko Kovac optou por não comentar as declarações do atleta, alegando que ainda não havia tomado conhecimento delas.

Nos bastidores, porém, o tom foi duro. De acordo com o diretor esportivo Sebastian Kehl, o treinador cobrou intensamente o grupo no vestiário. “Depois do empate e da frustração que todos sentimos, acho que foi apropriado”, afirmou.

Com 11 pontos, o Borussia Dortmund permanece em posição de play-off e depende apenas de si para avançar. Já o Bodo/Glimt ocupa o 32º lugar geral da fase de liga, com apenas três pontos, e tem chances remotas de progressão.

O empate, porém, expôs falhas de concentração dos alemães e abriu nova frente de tensão na reta final da fase classificatória.

