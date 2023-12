A- A+

Campeonato Alemão Dortmund decepciona contra o Leipzig e se afasta do G4 da Bunsdeliga Equipe vem demonstrando irregularidade no campeonato

O Borussia Dortmund decepcionou e perdeu em casa por 3x2, diante do Leipzig, pela 14ª rodada da Bundesliga, e amargou a sua segunda derrota dentro dos seus domínios no campeonato.

Depois de ter perdido o título da Bundesliga na última rodada da temporada passada, o Dortmund tem se mostrado irregular nesta edição e atualmente ocupa o 5º lugar, com 25 pontos.

Já o Leipzig se consolidou na quarta posição (com 29 pontos) e está três atrás do Bayern e seis atrás do líder, o Bayer Leverkusen do espanhol Xabi Alonso (35).

O jogo se complicou para a equipe de Edin Terzic desde o início, com a expulsão de Mats Hummels, zagueiro-central do Dortmund, logo aos 10 minutos.

O Leipzig aproveitou sua superioridade numérica durante quase todo o jogo para vencer com os gols do argelino Ramy Bensebaini (32' contra), do austríaco Christoph Baumgartner (54') e do dinamarquês Yussuf Poulsen (90'+1).

Pelo Dortmund marcaram Niklas Süle (45'+6) e Niclas Füllkrug (90'+3).

Na parte inferior da tabela, a rodada da Bundesliga também foi marcada pela vitória (3-1) do Union Berlin sobre o Borussia Mönchengladbach (10º).

O time da capital, que terminou em quarto lugar na temporada passada, estava há 105 dias sem vencer e ocupa atualmente a 15ª posição. Uma sequência mais que negativa que conseguiu quebrar neste sábado.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - Bochum 3 - 1

- Sábado:

Union Berlin - B. Mönchengladbach 3 - 1

Eintracht Frankfurt - Bayern de Munique 5 - 1

Wolfsburg - Freiburg 0 - 1

Werder Bremen - Augsburg 2 - 0

Heidenheim - Darmstadt 3 - 2

Borussia Dortmund - RB Leipzig 2 - 3

- Domingo:

(11h30) Stuttgart - Bayer Leverkusen

(13h30) Colônia - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 35 13 11 2 0 38 11 27

2. Bayern de Munique 32 13 10 2 1 44 14 30

3. Stuttgart 30 13 10 0 3 33 15 18

4. RB Leipzig 29 14 9 2 3 34 15 19

5. Borussia Dortmund 25 14 7 4 3 28 23 5

6. Hoffenheim 23 14 7 2 5 28 24 4

7. Eintracht Frankfurt 21 14 5 6 3 24 16 8

8. Freiburg 21 14 6 3 5 17 23 -6

9. Augsburg 17 14 4 5 5 23 27 -4

10. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 28 31 -3

11. Wolfsburg 16 14 5 1 8 18 25 -7

12. Werder Bremen 14 14 4 2 8 20 27 -7

13. Heidenheim 14 14 4 2 8 21 30 -9

14. Bochum 13 14 2 7 5 15 29 -14

15. Union Berlin 10 13 3 1 9 15 28 -13

16. Colônia 9 13 2 3 8 10 24 -14

17. Darmstadt 9 14 2 3 9 17 37 -20

18. Mainz 8 13 1 5 7 12 26 -14

