A- A+

Futebol Alemão Dortmund goleia Eintracht Frankfurt e toma liderança do Bayern na Bundesliga O time do Vale do Ruhr tem em mãos a possibilidade de encerrar uma década de domínio hegemônico do gigante bávaro

O Borussia Dortmund goleou o Eintracht Frankfurt por 4x0 no Westfalenstadion neste sábado (22), e assumiu a liderança da Bundesliga com um ponto à frente do Bayern de Munique, que foi derrotado pouco antes pelo Mainz (3x1) fora de casa.

A cinco rodadas do fim do campeonato, o Borussia Dortmund ocupa a liderança da tabela com 60 pontos, contra os 59 do Bayern, campeão das últimas dez edições do campeonato alemão.

Com isso, o time do Vale do Ruhr tem em mãos a possibilidade de encerrar uma década de domínio hegemônico do gigante bávaro.

O inglês Jude Bellingham (19'), o zagueiro Mats Hummels (41') e o holandês Donyell Malen, duas vezes (24' e 66'), garantiram os três pontos para o time da casa.

Se o Dortmund do técnico Edin Terzic vencer os cinco jogos restantes, será campeão alemão, um título que persegue desde 2012.

Estes serão os adversários: Bochum (15º), Wolfsburg (8º), Mönchengladbach (10º), Augsburg (13º) e Mainz (6º).

"Fizemos uma partida muito boa. Estávamos lá ajudando um ao outro. Demos um bom passo à frente, mas nada além disso. Sexta-feira à noite temos a chance de aumentar a vantagem", disse Terzic em entrevista à Sky Sports.

- Bayern decepciona de novo -

Três dias depois da dura eliminação na Liga dos Campeões diante do Manchester City, o Bayern Munique voltou a sofrer, dessa vez perdendo para o Mainz (3x1) como visitante.

Apesar de Sadio Mané abrir o placar aos 29 minutos, marcando seu primeiro gol desde outubro, o Mainz (6º) balançou três vezes a rede do gigante bávaro no segundo tempo através do francês Ludovic Ajorque (65'), do luxemburguês Leandro Barreiro (73') e do espanhol Aaron Martín (79').

O Bayern venceu apenas dois jogos em sete desde a demissão do técnico Julian Nagelsmann e sua substituição por Thomas Tuchel no final de março.

Nos demais jogos do dia, duas equipes do meio da tabela, Wolfsburg (8º) e Werder Bremen (12º) conseguiram vencer fora de casa. Os 'Wölfe' atropelaram o Bochum (15º) com uma goleada de 5x1 e ainda sonham em poder disputar alguma competição europeia na próxima temporada.

O Bremen, por sua vez, encerrou uma série de resultados negativos com a vitória por 4x2 em Berlim contra o último colocado Hertha, depois de abrir 4x0 aos 63 minutos com os três primeiros gols marcados pelo atacante Marvin Ducksch.

O clube da capital está a 3 pontos da posição de repescagem (que leva à disputa de um play-off valendo a permanência contra o terceiro colocado da segunda divisão), ocupada atualmente pelo Stuttgart (16º), e está a 5 pontos da posição de salvação, ocupada pelo Bochum.

Veja também

Calcio Lazio perde em casa para o Torino e deixa Napoli ainda mais perto do título