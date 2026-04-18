Sáb, 18 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado18/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
futebol

Dortmund perde para Hoffenheim e Bayern fica a um empate de ser campeão da Bundesliga

Bayern de Munique precisa apenas de um empate diante do Stuttgart, na Allianz Arena, para garantir seu 34º título alemão

Reportar Erro
Nos minutos finais, o Dortmund até tentou aumentar o ritmo, mas não conseguiu evitar a derrota que praticamente encerrou suas chances na disputa pelo título.Nos minutos finais, o Dortmund até tentou aumentar o ritmo, mas não conseguiu evitar a derrota que praticamente encerrou suas chances na disputa pelo título. - Foto: MICHAEL REAVES/Getty Images via AFP

O Borussia Dortmund praticamente se despediu da briga pelo título da Bundesliga neste sábado ao ser derrotado pelo Hoffenheim por 2 a 1, na PreZero Arena, pela 30ª rodada. Os dois gols dos donos da casa foram marcados em cobranças de pênalti por Kramaric. O resultado deixa o caminho aberto para o Bayern de Munique, que pode confirmar a conquista já neste domingo.

Com o tropeço do rival, o Bayern precisa apenas de um empate diante do Stuttgart, na Allianz Arena, para garantir matematicamente o título alemão - o 34º de sua história.

O Hoffenheim, por sua vez, chegou aos 54 pontos e segue firme na disputa por uma vaga na próxima edição da Champions League.

Mesmo ainda com chances remotas, o time aurinegro entrou em campo sem intensidade e foi dominado no primeiro tempo. Com maior posse de bola e controle das ações, o Hoffenheim criou as melhores oportunidades desde o início.

Antes da metade da etapa inicial, Lemperle acertou o travessão, e Kramaric obrigou Kobel a fazer grande defesa. A pressão se transformou em vantagem após revisão do VAR, que apontou toque de mão dentro da área. Na cobrança, Kramaric bateu com firmeza e abriu o placar.

Leia também

• Bayern de Munique elimina Real Madrid e vai enfrentar PSG nas semis da Champions

• Clube que terá primeira técnica da Bundesliga responde repercussão machista com funk brasileiro

• Dortmund vence Colônia e mantém esperança mínima de título; Leverkusen tropeça

Na volta do intervalo, o Hoffenheim recuou suas linhas e passou a administrar o resultado. A estratégia funcionou: o Dortmund encontrou dificuldades para criar e pouco ameaçou. Até a metade do segundo tempo, a equipe visitante havia finalizado apenas uma vez.

Nos minutos finais, porém, o Dortmund encontrou o empate. Aos 41 minutos, Guirassy dominou de costas, girou sobre a marcação e finalizou de fora da área para deixar tudo igual.

Mas não parou por aí. Já nos acréscimos, o Hoffenheim voltou a ter um pênalti marcado a seu favor. Kramaric assumiu a responsabilidade novamente e converteu para decretar a vitória por 2 a 1.

Nos minutos finais, o Dortmund até tentou aumentar o ritmo, mas não conseguiu evitar a derrota que praticamente encerrou suas chances na disputa pelo título.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter