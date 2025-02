A- A+

Futebol Internacional Dortmund empata com Sporting e se classifica para as oitavas da Champions Alemães e portugueses não saíram do 0x0, nesta quarta-feira (19), em Dortmund

O Borussia Dortmund se classificou para as oitavas de final da Liga dos Campeões ao empatar com o Sporting de Portugal em 0x0 nesta quarta-feira (19), no Signal Iduna Park, depois de vencer o jogo de ida do playoff por 3 a 0, na semana passada, em Lisboa.

O Sporting, ciente da difícil missão que tinha pela frente, não chegou a pressionar. As melhores oportunidades foram do Dortmund, como na tentativa de Marcel Sabitzer (27') que obrigou o goleiro Rui Silva a fazer boa defesa.

No segundo tempo, apesar de jogar com tranquilidade para manter o resultado inicial, o time alemão criou mais chances com Karim Adeyemi (49') e Daniel Svensson (53').

Mas as principais foram o pênalti defendido por Silva na cobrança de Serhou Guirassy (59'), a bola na trave de Giovanni Reina (69') e o gol anulado de Emre Can por impedimento (73').

Atual vice-campeão europeu, o Dortmund vai enfrentar nas oitavas o Lille da França ou o Aston Villa da Inglaterra, com jogo de volta fora de casa. O sorteio do confronto será realizado na próxima sexta-feira, em Nyon, na Suíça.

