Dortmund vence Colônia e mantém esperança mínima de título; Leverkusen tropeça

Em superioridade numérica durante todo o segundo tempo, o Borussia Dortmund venceu o Colônia por 2 a 1 neste sábado (7), com mais sofrimento do que o esperado, e se manteve a 11 pontos do líder Bayern de Munique, a nove rodadas para o fim do Campeonato Alemão.

Nesta 25ª rodada, o Bayern goleou o Borussia Mönchengladbach por 4 a 1 na sexta-feira e deu mais um passo rumo ao seu 35º título.

Com toda a pressão sobre seus ombros, o Dortmund respondeu com uma vitória que mantém um fio de esperança de impedir que o time de Munique seja campeão, algo que, de qualquer forma, parece um sonho distante desde o último fim de semana, com a derrota em casa no Klassiker contra o rival.

A vitória sobre o Colônia permite ao time do técnico Niko Kovac se recuperar do revés no sábado passado e da eliminação na Liga dos Campeões, há duas semanas, diante da Atalanta.

O atacante Serhou Guirassy, que marcou seu 12º gol no campeonato, abriu o placar para o Dortmund aos 16 minutos.

A expulsão de Jahmai Simpson-Pusey nos acréscimos do primeiro tempo (45'+2) por uma entrada violenta em Maximilian Beier prejudicou consideravelmente o Colônia na segunda etapa.

Beier ampliou a vantagem (60'), mas o Colônia diminuiu na reta final com Jakub Kaminski (88'), dando emoção aos últimos minutos até o apito final.

Leverkusen tropeça e segue fora do G4

Mais cedo, o Bayer Leverkusen se complicou na luta por uma vaga na próxima Champions ao ficar no empate em 3 a 3 com o Freiburg (8º).

Com 44 pontos, o Leverkusen fica na sexta colocação, que dá vaga na Liga Conferência, a três pontos do RB Leipzig (5º), que venceu o Augsburg (9º) por 2 a 1.

Em relação à quarta posição, a última dentro da zona de classificação da Champions, a diferença também é de três pontos, já que o time que a ocupa, o Stuttgart, empatou em 2 a 2 com o Mainz (14º).

O Hoffenheim, outro dos times na corrida pelo G4, se consolidou em terceiro graças à vitória por 4 a 2 sobre o lanterna Heidenheim, liderado pelo meia austríaco Alexander Prass, autor de dois gols na partida.

O Leverkusen, que havia ganhado fôlego no meio de semana com a vitória por 1 a 0 sobre o Hamburgo (10º) duelo atrasado 17ª rodada, não conseguiu confirmar sua reação.

Antes desse jogo, o time havia somado apenas um ponto nos dois compromissos anteriores e, por isso, vem fazendo um campeonato muito irregular: não emenda duas vitórias consecutivas desde janeiro.

Neste sábado, o resultado escapou nos últimos minutos, quando o Leverkusen vencia por 3 a 2 e Matthias Ginter (86') marcou o gol de empate do Freiburg.

Também na reta final veio a vitória do Leipzig, que saiu atrás no placar jogando em casa contra o Augsburg, mas conseguiu a virada com Yan Diomandé (76') e um gol contra do zagueiro brasileiro Arthur Chaves (90'+2).

Já o Stuttgart deixou os três pontos escaparem nos acréscimos, quando o Maiz empatou em 2 a 2 marcando com Danny da Costa (90'+1).

