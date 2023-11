Dortmund vence Milan e vai às oitavas da Champions League

A- A+

O Borussia Dortmund garantiu presença nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Milan por 3 a 1, nesta terça-feira (28), no San Siro, em jogo da quinta rodada da fase de grupos.

A equipe alemã, muito superior e mais eficaz diante da meta adversária, venceu com gols de Marco Reus (10', de pênalti), Jamie Bynoe-Gittens (59') e Karim Adeyemi (69').

O Milan também teve uma penalidade máxima a seu favor logo no início do jogo mas a cobrança foi desperdiçada por Olivier Giroud. O time italiano chegou a empatar no primeiro tempo por meio do nigeriano Samuel Chukwueze (37').

A partida começou de forma eletrizante, com dois pênaltis nos primeiros 10 minutos. A batida de Giroud foi salva pelo goleiro Gregor Kobel (6') e, pouco depois, Reus não desperdiçou a chance de colocar o Dortmund na frente.

"É uma noite muito negativa: poderíamos ter feito um jogo muito diferente se tivéssemos marcado no início e se tivéssemos sido mais eficientes", lamentou o técnico 'rossonero', Stefano Pioli.

O time alemão manteve a pressão para ampliar a vantagem e criou boas oportunidades, mas não conseguiu converter e o Milan chegou ao empate com um golaço de Chukwueze.

O atacante nigeriano recebeu na direita, driblou dois marcadores na linha de fundo e buscou espaço para bater cruzado e superar Kobel.

Ambas as equipes faziam jogo franco e colecionavam chances de gol, mas foi o Dortmund que passou à frente no marcador novamente, com um chute rasteiro do jovem inglês Jamie Bynoe-Gittens, de 19 anos.

Dez minutos depois, o time alemão sentenciou a vitória com outra de suas joias, Karim Adeyemi, de 21 anos, que contou com a falha do goleiro Mike Maignan para marcar.

Embora já esteja classificado para as oitavas, o Borussia Dortmund ainda não garantiu a primeira colocação do Grupo F. Para isso, precisa de apenas um empate em casa com o Paris Saint-Germain na última rodada.

