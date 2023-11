Dortmund vence Newcastle e é líder provisório do grupo F da Champions

A- A+

O Borussia Dortmund venceu o Newcastle com autoridade por 2 a 0, nesta terça-feira (7), na Alemanha, e assumiu a liderança do grupo F da Liga dos Campeões, enquanto aguarda o duelo que o Paris Saint-Germain fará no estádio San Siro contra o Milan.

Niclas Füllkrug marcou o primeiro gol aos 26 minutos finalizando com o pé esquerdo um passe de Marcel Sabitzer na área.

Na reta final, Julian Brandt, após um passe em profundidade de Karim Adeyemi, fez 2 a 0 com um chute rasteiro (79').

"Vencemos os primeiros duelos, entramos muito bem na partida, tivemos muita intensidade no nosso jogo. Foi meu primeiro gol diante da 'Muralha Amarela' (setor da arquibancada atrás de um dos gols com capacidade para 25 mil torcedores uniformizados do Dortmund)", disse Füllkrug.

Aos 30 anos, o atacante da seleção alemã marcou o seu primeiro gol na Liga dos Campeões, depois de ter sido contratado nesta temporada pelo Dortmund junto ao Werder Bremen, após ter sido o artilheiro da última Bundesliga com 16 gols.

Com esta vitória, o Dortmund vira a página após a dura goleada sofrida no sábado para seu grande rival Bayern Munique (4-0) em jogo da Bundesliga e sobe provisoriamente ao primeiro lugar do grupo F, com um ponto a mais que o PSG.

O técnico do Borussia Edin Terzic elogiou sua equipe: "Foi um jogo muito bom, completo por parte de toda a equipe. O Newcastle perdeu duas vezes nos últimos treze jogos e nessas duas vezes foi contra nós, sendo que não sofremos nenhum gol", disse ele em entrevista ao Prime Video.

De volta à Champions depois de duas décadas, o Newcastle viajou a Dortmund precisando de uma vitória para se aproximar de uma das duas vaga nas oitavas de final, mas o time foi dominado pelos alemães do início ao fim.

O Borussia Dortmund lidera o grupo F com 7 pontos, o PSG tem 6 e o Newcastle 4. O Milan está na lanterna com apenas 2 pontos.

O time alemão terá a chance de garantir a vaga nas oitavas de final daqui a três semanas, quando visita a equipe italiana em Milão.

