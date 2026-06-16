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Futebol

Douglas Santos cita apoio de Kuki e de torcedores do Náutico em participação na Copa do Mundo

Lateral-esquerdo relembrou a figura do ex-atacante e ídolo alvirrubro no início de sua trajetória no futebol

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Douglas Santos, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira e cria da base do NáuticoDouglas Santos, lateral-esquerdo da Seleção Brasileira e cria da base do Náutico - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Mesmo sem jogadores entre os convocados para a seleção brasileira nesta Copa do Mundo, Pernambuco está representado pelo lateral-esquerdo Douglas Santos, que iniciou a sua carreira na base do Náutico.

Escolhido para participar da coletiva de imprensa do Brasil nesta terça-feira (16), o atleta citou as suas raízes no clube alvirrubro e relembrou com carinho a figura de Kuki, ex-atacante e ídolo do Timbu, em seu início no futebol.

"Pernambuco [...] tem falado comigo, tem torcido, tem orado, especialmente o Kuki, que foi um cara que me ajudou bastante ali para mim chegar ao profissional no Náutico", contou o lateral.

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Douglas Santos afirmou que o ex-jogador o ajudou até a chegada no time profissional do Náutico.

"É um cara que eu converso bastante, é um cara que sempre procurou ali me dar boas instruções para que eu pudesse chegar ao profissional e pudesse me manter, que era o mais difícil na época", comentou.

Douglas Santos, lateral formado na base do Náutico
Douglas Santos durante visita ao Centro de Treinamento do Náutico. Foto: Tiago Caldas

Hoje, como titular da Amarelinha, Douglas Santos continua enxergando Kuki como um conselheiro e valorizou a ajuda dada pelo ídolo alvirrubro.

"Este tipo de conselho tem me ajudado bastante ali desde o começo e com certeza também está me ajudando hoje aqui na seleção",  falou o jogador.

Natural de João Pessoa, na Paraíba, Douglas Santos iniciou a sua trajetória nas categorias de base do Náutico até chegar na equipe profissional em 2012.

Em duas temporadas pelo time da Rosa e Silva, o lateral participou de 40 jogos e marcou três gols. Atualmente, defende o Zenit, da Rússia, desde 2019.

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