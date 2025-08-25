A- A+

Futebol Ex-Náutico, Douglas Santos volta à Seleção; Joelinton e pernambucano Kaio Jorge são convocados Lateral-esquerdo, atualmente no Zenit, foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos dois jogos do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

Dois pernambucanos e outros dois atletas formados no estado estão na lista de convocados do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os próximos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e perante a Bolívia, no dia 9 do mesmo mês, no Municipal de El Alto. São eles Douglas Santos (ex-Náutico), Joelinton (ex-Sport), Kaio Jorge e Matheus Cunha.



A maior surpresa da lista foi o lateral-esquerdo Douglas Santos. O paraibano de 31 anos, atualmente no Zenit-RUS, foi formado nas categorias de base do Náutico, sendo chamado à Seleção pela primeira vez em 2013, quando o Brasil ainda era comandado pelo técnico Felipão. Ele, inclusive, foi convocado à época quando ainda atuava no Timbu.

Douglas, porém, só entrou em campo pelo time principal da Seleção em 2016, em amistoso contra o Panamá, sob o comando de Dunga. O prata da casa alvirrubro, no mesmo ano, foi campeão olímpico com o Brasil.

Joelinton, formado na base do Sport e hoje no Newcastle, já tinha aparecido na lista de convocações de Dorival Júnior, mas agora foi chamado pela primeira vez por Ancelotti.

Kaio Jorge, nascido em Pernambuco, não atuou no Trio de Ferro da Capital, mas tem se destacado no Cruzeiro. Ele é o artilheiro da Série A, com 15 gols. Já o paraibano Matheus Cunha jogou quando criança no projeto do CT do Barão, no Recife.

O quarteto agora busca se firmar na Seleção para entrar na lista final de convocados para a Copa do Mundo de 2026.

