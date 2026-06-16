Douglas Santos revela que jogadores só souberam da escalação pouco antes da estreia na Copa

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Douglas Santos confirmou que o elenco da seleção brasileira só soube a escalação do time poucas horas antes de enfrentar o Marrocos, na estreia da Copa do Mundo, no sábado, 13. O lateral-esquerdo começou como titular na vaga de Alex Sandro, considerado o favorito para a posição. O jogo terminou empatado em 1 a 1, e a atuação do Brasil foi bastante criticada, principalmente no primeiro tempo.





"Eu já tive muitos treinadores na Europa, e eles normalmente não passavam a escalação durante a semana ou alguns dias antes do jogo, para que todos estivessem preparados. O mister [Carlo Ancelotti] fez isso com a gente. Ele mostrou a equipe antes de sairmos para o estádio", disse Douglas Santos.



"Isso não interferiu no nosso desempenho. Todos estavam preparados e focados, e isso dá a todos a oportunidade de chegar preparados para os jogos. Perder a concentração [ao saber que não jogará] pode custar caro", completou o jogador.



Nos treinos que antecederam o confronto contra os marroquinos, Ancelotti fez vários testes, mas a equipe que mais atuou junta tinha Danilo e Alex Sandro nas laterais. Na escalação divulgada poucas horas antes da partida, porém, foram anunciados Ibañez e Douglas Santos. No ataque, Matheus Cunha deu lugar a Igor Thiago, enquanto Lucas Paquetá foi mantido no meio-campo, ao lado da dupla de volantes Casemiro e Bruno Guimarães.

Douglas Santos durante a estreia do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo. Foto: Rafael Ribeiro / CBF.



Douglas Santos classificou como ruim o desempenho da equipe, embora não o tenha relacionado ao fato de ter descoberto poucas horas antes da partida que seria titular. Durante a semana, os jogadores que iniciaram a partida treinaram juntos em alguns momentos.



"Sabemos que poderíamos ter jogado melhor, ter sido mais intensos desde o início e dominado mais os espaços em campo. Em alguns momentos, deixamos a desejar, mas a entrega e a vontade nunca vão faltar, ainda mais vestindo a camisa da Seleção. Talvez tenha faltado um pouco mais de qualidade em alguns aspectos", afirmou o jogador do Zenit, da Rússia, de 32 anos.



Com características mais ofensivas, Douglas Santos ficou mais preso no primeiro tempo contra o Marrocos, já que, do outro lado, Ibañez se soltava mais. Isso mudou na segunda etapa, com a entrada de Danilo na lateral direita.



"Tenho crescido defensivamente e quero desfrutar desse momento. Todos sabem das minhas características, e venho me dedicando ao máximo para sempre entregar o meu melhor, defendendo bem e também sendo uma surpresa no ataque", completou.

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