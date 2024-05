A- A+

Surfe Douglas Silva, Mateus Herdy e Jadson André brilham no 2º dia do Dream Tour Porto de Galinhas Mateus Herdy conquistou um 9.33, a melhor nota da competição até então

O segundo dia do Dream Tour Porto de Galinhas, competição que representa a Divisão Principal do Circuito Brasileiro da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), com o apoio da Prefeitura e Secretaria de Turismo de Ipojuca, foi lotado de performances eletrizantes e notas altas.

O dia começou com a sequência da primeira fase masculina, que definiu os 32 atletas que deram sequência às baterias da fase 2 do Circuito. Os destaques ficaram com três atletas que conquistaram grandes notas e apresentaram boas manobras. O surfista local Douglas Silva chamou atenção por conquistar a somatória mais alta da competição do dia com seus aéreos, um 16.50. Douglas também tirou um 9.0 e levou a bateria contra o potiguar Israel Junior, que se despediu da competição.

“Estou muito feliz em competir em casa e é um sonho ter um evento dessa magnitude aqui no meu quintal. Estar entre os melhores surfistas do Brasil é algo super importante pra mim, além de toda a torcida local, que é essencial. Acabei me machucando hoje, na primeira bateria do dia, mas consegui tomar um remédio, colocar um tensor e me dar bem na segunda fase. Treino aqui todos os dias e sei a dificuldade da onda, mas sinto muita satisfação de conquistar a melhor nota do campeonato até agora”, diz o local do pico Douglas Silva.

Mateus Herdy, campeão da etapa do Corona Dream Tour Florianópolis 2023, conquistou a primeira colocação em sua bateria na primeira fase da disputa e agora é o detentor da melhor nota da competição, um 9.33 na bateria da segunda fase, que eliminou o paulista Pedro Dib.

“Eu sigo com a mesma prancha de ontem, pra maré seca ela está funcionando bem e está grudando no pé para dar os aéreos. Estou feliz com os resultados e seguimos para a próxima fase”, diz Matheus.

A bateria de número 9 contou com dois nomes de peso da modalidade no país. Peterson Crisanto, vice-campeão brasileiro de 2023, e Jadson André, wildcard da etapa, protagonizaram uma bateria alucinante que contou até com mais emoção, já que a prancha de Jadson quebrou durante a disputa. Mesmo assim, ele finalizou vencendo com a somatória de 13.50, eliminando Peterson.

“Eu sabia que seria uma bateria muito disputada, Peterson é um dos melhores atletas do Circuito, então tive que entregar o meu máximo. No decorrer da bateria eu ganhei uma pequena vantagem e acredito que peguei a melhor formação do mar. Me esforcei ao máximo e consegui uma nota excelente, mas também acabei quebrando a prancha. Sou supersticioso e precisava usar as mesmas quilhas pra seguir na competição, não gosto de trocar no meio, então acabei tendo que preparar a outra prancha ali na hora, mas eu tinha sim outras quilhas guardadas. Deu tudo certo”, conta Jadson André.

A quinta-feira (30) terá chamada às 8h30, com possível início às 9h, dando sequência às baterias da segunda fase masculina e início das disputas femininas.

