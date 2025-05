Surfe: Porto de Galinhas recebe 1ª etapa do Dream Tour a partir desta terça (13)

A- A+

A Praia do Borete, localizada em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, será palco do principal circuito do surfe brasileiro. A 1ª etapa do Dream Tour, promovido pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), acontece entre esta terça-feira (13) e o dia 19 de maio e deve movimentar o público pernambucano em torno da modalidade.

Em sua terceira edição, o circuito profissional traz uma novidade: a premiação total de R$ 500 mil, valor inédito na história da competição e voltado para a valorização dos atletas.

Nesta segunda-feira (12), representantes da CBSurf estiveram no Palácio do Campo das Princesas, no Recife, para entregar pessoalmente o convite à governadora em exercício, Priscila Krause, para acompanhar o evento, a partir desta terça-feira (13).

Presidente da CBSurf, Flávio Padaratz - o “Teco” - celebrou a realização da etapa em Pernambuco, estado que abriga o atual campeão do Dream Tour, Douglas Silva, além de outros seis atletas que estarão na disputa do troféu em 2025.



"Nos sentimos muito satisfeitos quando escolhemos Pernambuco para realizar campeonatos, porque é um estado que tem muita tradição de surfe. O papel mais importante que a CBSurf tem é aproximar essa tradição de dentro da comunidade do surfe para a sociedade em geral. Não só em Recife, mas em todas as cidades litorâneas que são ícones na prática da modalidade, como Porto de Galinhas e Itapuama", iniciou Teco.

Teco Padaratz, presidente da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Estamos oferecendo ao governo do estado uma parceria para trazer notoriedade, onde conseguimos causar impacto não só na secretaria esportiva, mas de educação, saúde e turismo, porque o surfe acaba impactando essas áreas também. A modalidade é, de fato, usada como uma ferramenta social, e que a gente possa continuar contribuindo na disseminação do nosso esporte. Uma vez que investimos nesses talentos, eles fazem o resto e nós desfrutamos", concluiu.

A governadora em exercício, Priscila Krause, também destacou a importância da etapa para o incentivo ao esporte no estado.

"É importante que a gente fortaleça nossos esportes e, dentro disso, está o surfe. Trazer essa etapa para Pernambuco é fundamental, porque estamos falando de um campeonato que acontece no quarto maior destino turístico do Brasil, que é Porto de Galinhas, com uma atividade que já traz para Pernambuco várias medalhas", pontuou Krause.

Priscila Krause, vice-governadora do estado de Pernambuco. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Seja esporte de inclusão, educacional, recreativo ou de alto rendimento, é uma área que precisa de investimento. Criamos a Secretaria de Esportes exatamente para dar essa visibilidade e possibilitar maiores apoios para as atividades esportivas", ressaltou.

Expectativas em alta

Entre os competidores, o pernambucano Luan Ferreyra, de apenas 18 anos, chega com moral. Vice-campeão da Taça Brasil de 2024, ele conquistou vaga no Dream Tour deste ano e irá competir a etapa do circuito em seu estado natal.

"Estou bastante feliz de poder competir em casa. No ano passado, infelizmente, acabei caindo nas oitavas de final e, infelizmente, eu perdi. Mas estou muito feliz de poder ter a oportunidade de surfar aqui de novo, e as expectativas são as maiores possíveis", frisou.

O pernambucano Luan Ferreyra, de 18 anos, irá competir a 1ª etapa do Dream Tour, realizada em Porto de Galinhas. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Outra presença marcante será a do diretor de marketing da CBSurf, Ricardo Bocão. Referência no surfe nacional e conhecido mundialmente por encarar as ondas gigantes de Nazaré, em Portugal, aos 68 anos, Bocão demonstrou entusiasmo com a realização do evento em Pernambuco e falou sobre o cenário atual do esporte no país.

"Caiu como uma luva realizarmos essa etapa do Dream Tour, a primeira do ano da categoria em Pernambuco. Vamos aproximar mais o público pernambucano desse esporte que está 'bombando' desde que Gabriel Medina foi campeão mundial, em 2014", iniciou o profissional.

Ricardo Bocão, diretor de marketing da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

"Vimos o quanto o surfe pode impactar a vida das pessoas, atrair a atenção de todos. Esse esporte, além de lúdico, é maravilhoso em termos de desempenho. Está todo mundo com a expectativa alta para o que vai acontecer a partir de amanhã", finalizou.

Transmissão

A competição será transmitida ao vivo no canal CBSurfPLAY, no YouTube, e estará disponível no SportTV (TV fechada) no dia final.

