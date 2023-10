A- A+

ESPORTES Drible de Soteldo viraliza na imprensa internacional: "Só no Brasil" Venezuelano fez uma acrobacia pulando com os dois pés na bola e ficando em cima dela

O drible de Soteldo no segundo tempo da partida entre Santos e Vasco, na Vila Belmiro, não só virou assunto no Brasil como também repercutiu na imprensa internacional. O lance, que irritou os jogadores vascaínos e causou uma confusão generalizada em campo, foi destaque no jornal As, da Espanha, que afirmou que isso "só poderia acontecer no Brasil".

"Só poderia acontecer no Brasil: essa firula surreal causou briga", escreveu As.

Na Argentina, o jornal Olé também repercutiu o lance de Soteldo, mas também noticiou a derrota sofrida pelo Vasco de Ramon Díaz. "Golearam o Vasco de Ramón e o venezuelano Soteldo fez todo mundo se esquentar", escreveu o portal.

O jornal A Bola, de Portugal, foi outro que repercutiu a acrobacia de Soteldo e também afirmou que o jogo ficou marcado pela enorme confusão no início da segunda etapa. O juiz aplicou três cartões amarelos e três vermelhos ao final da briga generalizada.

Confusão generalizada em Santos x Vasco após provocação de Soteldo e reação de Sebastián Ferreira

Aos nove minutos do segundo tempo, quando o Peixe ganhava por 3 a 1, o atacante venezuelano fez uma acrobacia pulando com os dois pés na bola e ficando em pé em cima dela, perto das linhas lateral e de fundo no campo de ataque. O lance revoltou os jogadores vascaínos e Sebastián chegou a derrubar o camisa 10 santista para fora do campo.

