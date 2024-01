A- A+

Sport Drubscky descarta chegada de Mikael no Sport e revela participação ativa de Soso em contratações De acordo com o coordenador técnico rubro-negro, o treinador argentino foi fundamental em algumas negociações como a chegada do atacante Romarinho

Com o Sport no mercado em busca de peças para o setor ofensivo, um nome que surge na torcida rubro-negra é do centroavante Mikael. De acordo com o coordenador técnico Ricardo Drubscky, em participação na última quarta-feira (3) no podcast Cast FC, o atleta formado nas categorias de base leonina não está nos planos da diretoria.

“Mikael é outro nome também que surgiu, um jogador que nasceu ali no Sport, é da cidade, mas confesso que passou. Não está forte a luzinha dele mais não. Então, vamos tocar. Se for ver a minutagem dos últimos anos do Mikael, é um ponto que vai bater em cima, além da questão do peso. É um baita jogador, um talento absurdo, um tanque na frente, mas que pelo jeito não tem tido esse cuidado nos últimos anos, infelizmente”, comentou Ricardo.

Contratado para o cargo de coordenador técnico no final de 2023, após o término da segunda divisão, Ricardo Drubscky demonstrou otimismo com o início de trabalho no Sport."Eu estou falando coisa verdadeira. Vai dar certo? Acredito que vai, tenho fé e confiança. Não só eu como todos que estão ali. O treinamento correndo de uma forma maravilhosa, estamos pulsando dentro do CT do Leão. Vamos ver se vai chegar onde queremos", ressaltou.

Mariano Soso

O coordenador também valorizou o início de trabalho do técnico Mariano Soso, que apesar de nunca ter trabalhado no mercado brasileiro demonstra muito conhecimento do futebol local.

"Ele tem muitos amigos no Brasil. Não só aqui como na Argentina e Europa. É um lado do Mariano Soso que está me causando espanto, de quantas pessoas de nome mundial, do futebol, ele se relaciona. Tem muitos contatos no Brasil e está participando ativamente de um percentual interessante do nosso elenco", afirmou Ricardo que assegurou uma participação ativa do treinador nas contratações de Thiago Couto, Luciano Castán, Romarinho e a renovação de Felipe.

"Ele não ia vetar se nós falássemos que são jogadores importantes para o Sport, mas ele é muito frenético, realmente participa e quer saber de tudo. Está muito legal esses primeiros dias de convivência. Romarinho estava quase nas portas de um time de primeira divisão e o Mariano foi decisivo porque conversou com o jogador", completou sem revelar qual seria o destino do atual atacante rubro-negro.

Confira o programa completo:

Veja também

Futebol Mbappé garante que ainda não tomou decisão sobre seu futuro