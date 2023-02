A- A+

investigação Duas câmeras de segurança mostram que Daniel Alves não entrou no banheiro com vítima, diz jornal Jogador de 39 anos, acusado de estupro, completou um mês preso nesta segunda-feira (20)

As imagens de duas câmeras de segurança podem ser fundamentais para o futuro de Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro em Barcelona acusado de estuprar uma mulher em uma boate no final de 2022. Segundo o jornal El Periódico, a cena gravada captura a silhueta do jogador fora do banheiro.

Ainda de acordo com o portal, as imagens não são nítidas, mas ainda podem ser decisivas para o futuro de Daniel Alves, que deve ser definido nesta semana. As câmeras mostram uma pessoa na porta do banheiro com um tênis branco e uma camiseta da mesma cor que o jogador estava vestindo.

Portanto, Dani Alves não estaria dentro do banheiro quando a jovem se dirige para lá, mas sim perto da porta. A mulher, no entanto, sustenta que não entrou no banheiro sozinha e que o jogador teria insistido para ela entrar no local.



Mesmo com essas supostas imagens, a juíza do caso já afirmou que acredita haver "indícios suficientes" de que houve um estupro. Entre as provas que pesam contra o Daniel Alves, há o resultado de um teste de DNA que comprova sêmen do atleta na roupa da vítima, além de impressões digitais no banheiro do local. O lateral também já contou quatro versões diferentes dos eventos que aconteceram na noite, en quanto a vítima manteve a mesma versão dos acontecimentos.

Na semana passada, as câmeras de segurança já haviam flagrado Daniel Alves ignorando a mulher que o acusa de estupro ao sair da boate, o que confirma o depoimento da vítima. As imagens captam um segurança e o gerente se aproximando da jovem e Daniel Alves e seu amigo passando por ela, aos prantos, mas a ignorando.

