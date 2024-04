Duas décadas: Náutico não vence Sport fora de casa por dois gols de diferença desde 2004

A- A+

Dia 28 de março de 2004. Essa foi a última vez que o Náutico conseguiu uma vitória por dois gols de diferença contra o Sport, jogando fora de casa. Passados 20 anos, o Alvirrubro olha para o passado com uma perspectiva de repetir a diferença de dois tentos assinalados, para levar a partida contra o rival para os pênaltis, na final do Pernambucano.

Em jogo válido pelo 2º turno do Campeonato Pernambucano de 2004, O Timbu não tomou conhecimento do Sport e aplicou um 3 a 1 contra o rival, em plena Ilha do Retiro. Na ocasião, o meia Gil Baiano abriu os trabalhos para o Náutico. O zagueiro Batata ampliou. Por último, o lendário Kuki deixou o dele. Léo Mineiro diminuiu para o Leão.

Curiosamente, nesse ano, o Náutico conseguiu reverter um resultado na final do Pernambucano. Após perder o jogo de ida por 1 a 0 para o Santa Cruz, jogando nos Aflitos, o Timbu conseguiu se recuperar no Arruda, e aplicou um histórico 3 a 0 no Tricolor.

Falando em vitória fora de casa, o Náutico também já não sabe o que é vencer o Sport longe de seus domínios há quase cinco anos. Em jogo válido pela final do Pernambucano de 2019, o Timbu foi até a Ilha e venceu o Leão por 2 a 1, após ter perdido em casa por 1 a 0, no jogo de ida. Na ocasião, o Alvirrubro até conseguiu levar a decisão para os pênaltis, porém acabou parando em Mailson e ficando com o vice-campeonato

