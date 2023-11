A- A+

Neymar Duas semanas após lesão, Neymar passa por cirurgia no joelho esquerdo em BH Procedimento do jogador brasileiro está sendo realizado pelo médico Rodrigo Lasmar

Leia também

• Palmeiras arranca vitória sobre Botafogo e deixa Brasileiro aberto

• Ginástica vive novo momento com pódio formado apenas por negras

O atacante Neymar, do Al-Hilal, da Arábia Saudita, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior há duas semanas, está em procedimento cirúrgico no joelho esquerdo. A operação começou na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, e está sendo conduzida por Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira e do Atlético-MG.

Essa não é a primeira vez que Rodrigo Lasmar, que foi contratado pelo clube saudita para realizar o procedimento em Neymar, é o responsável pela cirurgia no jogador brasileiro. Em 2018, o médico fez uma operação no pé direito do atleta, após uma fratura no local, e em março deste ano foi um dos três profissionais que atuaram na cirurgia do tornozelo.

Segundo o ge, o Al-Hilal, clube de Neymar, tinha a intenção de realizar a cirurgia em Paris. No entanto, o brasileiro indicou que gostaria de ser operado novamente por Rodrigo Lasmar, com quem já possui uma certa confiança.

Após a chegada a Belo Horizonte, Neymar seguiu direto para o Hospital Mater Dei, mesmo local onde operou cinco anos atrás. Mais cedo, antes da cirurgia, o jogador postou uma foto em sua rede social dele dormindo com os dois filhos e a seguinte mensagem: "Vai dar tudo certo".

Neymar se machucou no final do primeiro tempo da partida das eliminatórias em que o Brasil foi derrotado pelo Uruguai, no dia 17 de outubro, em Montevídeo. O atleta se chocou com o meia De La Cruz e torceu o joelho ao pisar no chão.

O atleta viajou para São Paulo onde passou por exames no dia seguinte e foi constatada a lesão. Após o diagnóstico, o camisa 10 da seleção brasileira definiu a notícia como "momento muito triste, o pior".

Neymar lembrou ainda que já havia passado por cirurgia, em março, no tornozelo direito. Com tratamento cirúrgico indicado para a nova lesão, passará por um novo período longo de recuperação.

"Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais… mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas", completou o atacante do Al Hilal, que agradeceu as mensagens de apoio.

Veja também

Ginástica Ginástica vive novo momento com pódio formado apenas por negras