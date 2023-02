A- A+

COPA DO NORDESTE Duas vezes à frente do placar, Náutico deixa a vitória escapar no final do jogo e empata com o CRB Souza fez um de falta e Kayon marcou seu primeiro gol como profissional, mas não foram suficientes para o Timbu vencer o alvirrubro alagoano

No fim da tarde deste sábado (04), o Náutico ficou no 2x2 com o CRB nos Aflitos, pela 2° rodada da Copa do Nordeste. Num jogo de altos e baixos, o timbu esteve à frente do placar por duas vezes, com Souza aos 34 do primeiro tempo, e Kayon aos 31 do segundo tempo. O CRB fez seus dois gols no segundo tempo do jogo, com Renato aos 10 e o goleiro Diogo Silva de pênalti, aos 45 minutos.

Agora com um ponto a mais, o Náutico continua como primeiro colocado do grupo A com quatro pontos, seguido do Ceará com três. Próximo jogo do Timbu é contras o Afogados pelo Campeonato Pernambucano na próxima terça-feira (07) às 20h, no Vianão.

O JOGO

Num primeiro tempo de altos e baixos, o Náutico se viu dominante principalmente nos primeiros 10 minutos de jogo, com algumas oportunidades, mas sem tanta efetividade. Depois disso deixou a bola um pouco mais com o time regatiano, que chegou com perigo algumas vezes.

Aos 11 minutos, Rafael Longuine bateu escanteio, Auremir desviou e a bola, que sobrou no pé do Anselmo Ramon, que impedido, colocou a bola no fundo da rede. O bandeirinha Elicarlos Franco estava bem colocado e levantou o instrumento de trabalho, anulando o que seria o gol do time alagoano.

Aos 24 minutos, mais uma chegada regatiana. Mike bateu no canto direito de Vagner, que fez uma grande defesa. No rebote, Renato emendou e o goleiro do Timbu salvou novamente. Na sobra, Anselmo Ramon se esticou todo, raspou de cabeça, mas não conseguiu abrir o placar.

Tentando fazer seu gol nos contra ataques, o Náutico arriscava de fora quando chegava, mas sem tanta efetividade. Sendo que, aos 31, quando não estava tão presente no jogo, de bola parada, Souza acertou um tirambaço e contou com a falha do goleiro regatiano para abrir o placar nos Aflitos. Mais um na conta do veterano, que já soma quatro gols na temporada, três pelo Pernambucano e um pela Copa do Nordeste.

Na volta do segundo o CRB voltou com mais vontade de tirar o zero do placar, mas acabou extrapolando na “força”. Fábio Alemão, logo aos três minutos deu um entrada forte em Juan Gauto. O zagueiro regatiano chegou solando por cima, e fincou as travas da chuteira no tornozelo do volante alvirrubro. O árbitro deu só amarelo para o jogador do CRB.

Aos 10 minutos, o CRB pega a defesa do timbu desarrumada e chega pelo lado direito com Matheus Ribeiro, o lateral faz o cruzamento para Renato, que, em posição regular, balançou pela segunda vez as redes do goleiro Vagner, mas a primeira que valeu.

Com o gol do CRB logo no começo do segundo tempo, o jogo deu uma acalmada. Com muitas faltas e muita chuva, o jogo ficou bem truncado e muita força de vontade das duas equipes. Mas aos 30 minutos, o Náutico soube aproveitar a chance que teve e conseguiu o gol. Depois de um bate rebate a bola sobrou na esquerda com Paul Villero. Ele puxou pro meio da área e chutou pro gol, mas a bola desviou e sobrou para Kayon, que se adiantou à marcação de Guilherme Romão e fez o gol do timbu que deu mais tranquilidade no jogo para o alvirrubro pernambucano.

Nos minutos finais de jogo, o Náutico baixou as linhas e deixou o CRB rondar sua área. Aos 45' do segundo tempo, a ronda fez efeito e o galo sofreu um pênalti. Depois de uma boa jogada de João Paulo, o meia foi derrubado por Matheus Cocão e o árbitro apitou mostrando a marca da cal. Pênalti para o CRB, e o goleiro Diogo Silva foi para a cobrança e, de paradinha, converteu o que foi o gol de empate do CRB.



SEGUE O TABU

Na Copa do Nordeste o Náutico carrega uma vantagem histórica diante dos alagoanos no recorte envolvendo o torneio regional. Em cinco duelos pela competição, os pernambucanos nunca perderam para o adversário, com quatro vitórias e dois empates.

O JOGO NÃO ERA PRA SER COM TORCIDA ÚNICA?

Seguindo a determinação do Governo do Estado, junto com a Secretaria de Defesa Social (SDS) e Federação Pernambucana de Futebol (FPF), os clássicos locais e as partidas em Pernambuco na Copa do Nordeste só teriam no estádio as torcidas dos clubes mandantes. Porém, o CRB conseguiu, na última quinta (2), uma liminar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que permitiu a presença de torcedores alagoanos no duelo diante do Náutico, na partida deste sábado (04), nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.

Ficha técnica

Náutico 2

Vagner; Victor Ferraz (Odivan), Anilson, Paulo Miranda e Diego Matos; Juan Gauto (Matheus Cocão), Gabriel Santiago (Nattan), Souza e Régis Tosatti (Kayon); Paul Villero e Júlio (Jean Mangabeira). Técnico: Dado Cavalcanti.

CRB 2

Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Saimon, Fábio Alemão, Guilherme Romão; Auremir (Lucas Falcão), Anderson Leite (Juninho Valoura), Rafael Longuine (João Paulo); Mike (Copete), Anselmo Ramon (Denner), Renato. Técnico: Umberto Louzer.

Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Diego Pombo Lopez

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e Edevan de Oliveira Pereira.

Quarto árbitro: Diego Fernando Silva de Lima.

Gols: Souza (34’ primeiro tempo); Renato (10’ segundo tempo); Kayon (31’ segundo tempo); Diogo Silva (45’ segundo tempo - pênalti)

Cartões amarelos: Auremir (C), Fábio Alemão (C), Diego Matos (N), Saimon (C).

Cartão vermelho: Nenhum



