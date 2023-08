A- A+

Futebol Duas vitórias para selar vaga: veja cálculo do Náutico para terminar fase no G8 Timbu é o sexto colocado da Série C do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos, e pega o CSA, domingo (6), nos Aflitos

Faltando apenas quatro rodadas para o término da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, a calculadora do Náutico já entrou em ação para ver a probabilidade de o clube terminar a etapa no G8. Sexto colocado, com 24 pontos, o Timbu pode garantir vaga no quadrangular do acesso com mais dois triunfos.

Segundo o site "Chance de Gol", os pernambucanos têm 66,8% de probabilidade de conseguir o acesso. Calcula-se que, com 30 pontos, o clube teria 97% de chances de assegurar espaço no G8.





O atual formato da Série C começou no ano passado. Na edição 2022, a Aparecidense terminou na oitava posição, com 29 pontos. Porém, a equipe só ficou no G8 por conta do número de vitórias, já que o Botafogo-PB ficou em nono com a mesma pontuação, mas com um triunfo a menos (8x7).



O próximo jogo do Náutico é domingo (6), contra o CSA, nos Aflitos. Além dos alagoanos, a equipe ainda enfrentará em casa o São Bernardo-SP, na última rodada. Antes, o Timbu terá dois duelos como visitante, perante Paysandu e Brusque.



Aproveitamento de classificado



Dos 15 jogos disputados na Série C, 10 foram sob o comando do técnico Fernando Marchiori. Sob o comando dele, o Timbu tem quatro vitórias, cinco empates e uma derrota. Um aproveitamento de 56,6%. Antes dele, a equipe foi treinada três partidas por Dado Cavalcanti e duas pelo interino Otávio Augusto - o profissional do sub-20 deixou os pernambucanos nesta semana.



Inscrições terminam sexta (4)



O Náutico tem até esta sexta (4) para inscrever novos jogadores na Série C. Depois, terão até o dia 25 de agosto para fazer, no máximo, oito trocas de atletas que estavam inscritos anteriormente e que não participarão mais do torneio. No caso do Timbu, isso se aplicaria a nomes como o do zagueiro Paulo Miranda e do atacante Regis Tosatti, por exemplo, que já deixaram o clube



Desde a chegada do técnico Fernando Marchiori, o Náutico contratou 12 atletas. São eles o goleiro Gabriel Leite; os zagueiros Richardson, Joécio, Wesley Junio e Danilo Cardoso; os volantes Elton e Lima; os meias Yago Ferreira e Alexandre Tam; além dos atacantes Berguinho, Jeam e Ribamar.

