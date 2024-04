A- A+

COB Duda Amorim é eleita para o Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil Ela vai integrar a equipe com Guilherme Faria da Silva, presidente, Sami Arap, Humberto Panzetti e a também ex-atleta Joanna Maranhão

A ex-atleta de handebol Duda Amorim foi eleita, nesta terça-feira (9), a nova integrante do Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil como membro independente. Campeã mundial em 2013, ela recebeu 32 votos contra 11 de Georgios Stylianos Hatzidakis.

Na nova função, ela entra na vaga de Ney Bello, que deixou o cargo em setembro do ano passado. No Conselho, ela vai se juntar a Guilherme Faria da Silva, presidente, além de Sami Arap, Humberto Panzetti e a também ex-atleta Joanna Maranhão.

Feliz pela nova etapa em sua jornada, Duda disse espera cumprir bem o seu papel em nome do esporte.

"Estou verdadeiramente emocionada por ter a oportunidade de fazer parte desse órgão tão importante e estou ansiosa para contribuir de maneira significativa para promover a integridade e os valores éticos do movimento olímpico", afirmou.

Ela aproveita para agradecer os votos de confiança e disse estar ciente dos compromissos que terá pela frente, afirmou a atleta por meio de publicação em suas redes sociais.

"Quero expressar minha profunda gratidão por confiarem em mim para assumir essa grande responsabilidade. Obrigada aos membros da Assembleia do COB, presidentes de Confederações, membros do COI e meus amigos da CACOB pelo apoio incrível! Podem contar comigo para desempenhar minhas funções com dedicação e imparcialidade."

Considerada por muitos como um expoente do handebol no Brasil, Duda foi campeã mundial em 2013 pela seleção brasileira, tricampeã dos Jogos Pan-Americanos e melhor jogadora de handebol do mundo em 2014. Ela participou ainda dos Jogos de Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2020.

