Jogos Pan-Americanos Duda e Ana Patrícia garantem vaga na final do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos Brasileiras venceram as americanas Quiggle e Murphy, nesta quinta-feira (26)

A dupla formada por Duda e Ana Patrícia conseguiu uma importante vitória, no Pan de Santiago, no início da noite desta quinta-feira (26), no vôlei de praia. As brasileiras venceram as americanas Quiggle e Murphy e se classificaram para a final da competição. Parciais de 21x11 e 21x18. Nesta sexta-feira (27), elas brigam pelo ouro contra as canadenses Humana Paredes e Wilkerson.

Apesar de um início de partida equilibrado, o Brasil esteve sempre em vantagem sobre as norte-americanas. Quando o placar apontava 14 a 11 para as brasileiras, no entanto, as americanas sentiram o ritmo, abusaram dos erros, e Duda e Ana Patrícia anotaram sete pontos consecutivos para fechar o set em 21 a 11.

No set seguinte, um novo começo de muito equilíbrio. Mas desta vez, a dupla Quiggle/Murphy voltou mais ligada no confronto. Apesar do Brasil abrir 8 a 5, as americanas chegaram empatar e assumir a liderança: 13 a 12. Em belo ace, Ana Patrícia fez as brasileiras abrirem dois pontos, com 16 a 14. Sem desacreditar, as adversárias empataram em 18 a 18, mas viu o Brasil fechar o duelo em 21 a 18.

