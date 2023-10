A- A+

Jogos Pan-Americanos Duda e Ana Patrícia impressionam com vitória rápida no vôlei de praia no Pan-Americano A dupla brasileira dominou o jogo e venceu as salvadorenhas em apenas 22 minutos

No vôlei de praia feminino dos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, a dupla brasileira Duda e Ana Patrícia demonstrou seu favoritismo na estreia ao derrotar a dupla de El Salvador, Laura Molina e Nadia Soler, em apenas 22 minutos.

O primeiro set terminou em 21/9, com as brasileiras dominando no saque e na defesa. O segundo set terminou em 21/6, com as brasileiras mantendo o controle, enquanto as adversárias salvadorenhas tiveram dificuldades nos ataques. Duda e Ana Patrícia estão no Grupo C e enfrentarão as equipes da Colômbia e Porto Rico.

Veja também

