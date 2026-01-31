A- A+

F1 Dudu Barrichello revela como reagia às criticas endereçadas ao pai, Rubinho: 'Xingava de volta' Piloto também disse que não tem desejo de voltar a competir em torneios do Brasil, como a Stock Car e Nascar

Um dos pilotos brasileiros mais respeitados no paddock da Fórmula 1, Rubens Barrichello teve de conviver muitos anos com o deboche e humor de gosto duvidoso de boa parte do público brasileiro, mesmo com uma carreira consolidada e exaltada fora do país. O próprio piloto já relatou diversas vezes sobre a mágoa pelo modo como foi tratado no Brasil. As críticas reverberaram também para o seu filho Eduardo Barrichello, ou simplesmente Dudu, que resolveu seguir os passos do pai na profissão, mas revelou lidar de outra forma com as piadas ácidas direcionadas ao pai. Ele revelou que “xingava de volta" toda vez que alguém criticava Rubinho.

Em uma sessão de perguntas e respostas na rede social Reddit, o piloto da Aston Martin no IMSA SportsCar foi franco ao responder perguntas de internautas. Perguntado sobre o interesse em voltar a competir no Brasil, em categorias como a Stock Car, ele também revelou não sentir falta das competições automobilísticas no país e que está realizando um sonho que o estava "frustrando" ao não ser realizado, que era voltar a correr na Europa.

— Sempre fui muito frustrado com alguns resultado que tive na Europa, e prometi para mim mesmo que na primeira oportunidade que tivesse para sair do Brasil e tentar me "desfrustrar", faria — disse, Dudu. E continuou: — O sonho de qualquer um é sempre ser uma pessoa realizada. Eu não era. Eu saí do Brasil para tentar de tudo, para arriscar um pouco da minha carreira. E graças a deus, até o dia de hoje, tenho dado certo. Então não, não sinto falta (do Brasil) e não quero disputar em nenhuma outra categoria.

O piloto também disse que o sobrenome famoso não pesava em nada nas corridas, embora reconheça que foi importante para abrir portas — mesmo que tenha tomado decisões próprias na condução de sua carreira.

— Privilégio enorme carregar esse nome, mas é só o meu sobrenome, já me ajudou a abrir muitas portas, mas quem guia o carro sou eu — afirmou.

A franqueza de Barrichello sensibilizou os fãs. Um usuário compartilhou o incômodo com as piadas feitas com Rubinho, dizendo que “Eu sou fã do seu pai, e até hoje fico com raiva quando algum imbecil faz alguma piada com o Rubinho. Hoje em dia é bem raro, mas ainda tem uns idiotas que não tem a menor noção de corrida de carro”.

Atualmente com 24 anos, Dudu falou também sobre a construção de sua carreira e as privações pelas quais passou ainda muito jovem.

— Nossa vida inteira é difícil de se explicar, mas começa muito cedo, desde a escola. festas, horários de dormir, viagens de escola, viagens de amigos, etc — diz Dudu.

Esses fatores, aliados a momentos difíceis, como os vividos no Campeonato de Fórmula Regional Europeia (Freca), quando não teve bons resultados, afetam inclusive a saúde mental.

— Me fez questionar a vida, o esporte, minhas amizades, tudo. Foi um momento extremamente difícil para mim, tive muita dificuldade com saúde mental, mas acredito também que me fez ser o homem que sou hoje. Ainda não atingi exatamente tudo que quero, mas acredito que um dia, com muito trabalho, irei, e muito se deve a esses momentos de evolução e autoconhecimento — concluiu.

