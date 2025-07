Dudu é condenado pelo STJD por misoginia contra Leila Pereira, do Palmeiras

A- A+

O atacante Dudu, atualmente no Atlético-MG, foi punido, nesta sexta-feira (18), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por misoginia contra a presidente Leila Pereira, do Palmeiras. O jogador de 33 anos foi suspenso por seis jogos e multado em R$ 90 mil por infração ao artigo 243-G.

A decisão, proferida por unanimidade de votos, é de primeira instância e cabe recurso por parte do jogador. O julgamento foi realizado na 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, na manhã desta sexta-feira, e somente a presidente Leila Pereira compareceu.

Dudu foi julgado no STJD por ofensas misóginas contra a dirigente, por meio de postagens nas redes sociais em janeiro deste ano, em que disse: "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo!!! (sic). Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira (marcando o perfil da presidente). Me esquece. VTNC."

Na semana passada, a disputa entre Dudu e Leila Pereira ganhou mais um desdobramento. O atacante do Atlético-MG apresentou, na esfera criminal, uma queixa-crime contra a dirigente do clube paulista, em resposta as declarações feitas por ela nos últimos meses. A ação penal está em trâmite na 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo.

Relembre o caso

O conflito entre Dudu e Leila Pereira ganhou força após a rescisão do contrato do jogador no fim de 2024, mas as tensões já vinham desde o meio do ano passado, quando ele foi anunciado pelo Cruzeiro e depois voltou atrás.

Na ocasião, a presidente do Palmeiras, em entrevista ao Sportv, criticou Dudu por não cumprir o acordo e disse que, para o clube, ele já estava negociado.

No início de 2025, Leila novamente cutucou Dudu. Ela afirmou que o atacante Rony não se ofereceu a outro clube e sairia de forma honrosa do Palmeiras, diferentemente do jogador de 33 anos que “saiu pela porta dos fundos”.

A declaração provocou uma reação imediata do atacante, que respondeu nas redes sociais com xingamentos e críticas diretas à presidente. Em resposta, Leila Pereira decidiu processá-lo, alegando que não o havia ofendido e que a reação de Dudu foi "desproporcional e desrespeitosa".

Leila afirma ter sido “brutalmente agredida” por Dudu em uma publicação no Instagram, onde o atleta utilizou a sigla “VTNC”, amplamente reconhecida como uma expressão ofensiva. Em sua defesa, Dudu e seus advogados argumentam que a sigla "VTNC" poderia ter diversos significados, inclusive “VIM TRABALHAR NO CRUZEIRO” e não tinha intenção de ofender.

O jogador também acusa a presidente de ter praticado assédio moral e psicológico durante os meses que antecederam sua saída, alegando ter suportado a situação em silêncio.

