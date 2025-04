A- A+

FUTEBOL Dudu é barrado contra o Vasco por Leonardo Jardim após reclamar de reserva no Cruzeiro O clube, no entanto, afirma que o fato ocorreu por 'opção técnica'

O atacante Dudu foi barrado pelo técnico Leonardo Jardim e não enfrentará o Vasco neste domingo, às 18h30, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro A decisão veio após o jogador reclamar publicamente da reserva, gerando desconforto interno no Cruzeiro. O clube, no entanto, afirma que o fato ocorreu por 'opção técnica'.

Titular na derrota por 2 a 1 para o Palestino, do Chile, pela Copa Sul-Americana, Dudu criticou a perda de espaço no Brasileirão, onde ficou no banco nos últimos três compromissos. Na temporada, o atacante acumula 17 partidas e dois gols marcados com a camisa celeste.



Após o revés em solo chileno, Dudu soltou o verbo. "Eu não me sinto bem. É ruim quando você é titular praticamente a vida toda e se torna reserva. Você tem que se adaptar a isso. No meu modo de ver, eu estava vindo de uma sequência boa. Não sei porque o treinador fez essa opção de ter me tirado do time, mas respeito. É trabalhar para retomar a posição", afirmou o jogador.

Em tom ainda mais duro, Dudu criticou o momento da equipe na temporada. "Vexatório está sendo desde o começo do ano. Não classificamos para a final do Campeonato Mineiro e temos zero pontos na Sul-Americana. Temos que melhorar em todos os aspectos, não só os jogadores, mas todas as pessoas envolvidas no futebol do Cruzeiro", completou. Para o atacante, todos no clube precisam assumir responsabilidades para evitar problemas no fim do ano.

A situação de Dudu no Cruzeiro já vinha sendo alvo de atenção. Antes mesmo da transferência para o clube mineiro, o atacante se envolveu em polêmica com a presidente Leila Pereira durante e após sua saída do Palmeiras, o que aumentou o desgaste em sua imagem.

Com a eliminação na Sul-Americana cada vez mais próxima, o Cruzeiro volta suas atenções para o Brasileirão. O time de Leonardo Jardim, que também tem outro astro, Gabigol, frequentemente na reserva, ocupa a sétima posição, com sete pontos conquistados.



