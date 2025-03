A- A+

Automobilismo Automobilismo: Pernambucano Dudu Ferraz conquista vitória na GT4 Light, em Interlagos Ao lado de César Fonseca e César Fonseca Filho, Dudu conquistou vitória emocionante na abertura da Road To 1000 Milhas

O fim de semana marcou a abertura da temporada 2025 da Road To 1000 Milhas, com a tradicional prova das 2 Horas de Interlagos agitando o mundo do automobilismo brasileiro.

Entre os destaques, o piloto pernambucano Dudu Ferraz voltou à cena em grande estilo, mostrando que tem talento de sobra para competir em alto nível ao lado dos melhores pilotos do país.

Na categoria GT4 Light, Dudu Ferraz, que já havia subido ao pódio nas 1000 Milhas de São Paulo em janeiro, dividiu o volante do Mercedes GT número 11 com César Fonseca Filho e o experiente César Fonseca. A equipe enfrentou desafios desde o início dos treinos no fim de semana, mas mostrou eficiência e estratégia para conquistar a vitória.

No treino classificatório, o trio não conseguiu uma boa posição no grid, alinhando apenas na sexta colocação da GT4 Light. No entanto, o time soube trabalhar nos mínimos detalhes para reverter o cenário na corrida. Antes da largada, ajustes nos boxes foram fundamentais para garantir um carro competitivo.

Coube a Dudu Ferraz a responsabilidade de abrir a prova, conduzindo o Mercedes GT nos primeiros momentos da corrida. O piloto pernambucano entregou o carro em uma colocação para César Fonseca Filho, que assumiu no segundo stint.

Dudu Ferraz durante a GT4 Light. Foto: KMCom / CleevRacing.

A finalização da prova ficou por conta de César Fonseca, o pai, que cruzou a linha de chegada na primeira posição, garantindo o lugar mais alto do pódio para o trio.

Dudu Ferraz, emocionado com o resultado, não escondeu a felicidade ao falar sobre a conquista.

“É incrível poder compartilhar essa vitória com o César e o César Filho. A gente trabalhou muito pra chegar aqui, e ver tudo dar certo é uma sensação indescritível. Agradeço à equipe, que foi perfeita em cada detalhe, e aos meus companheiros, que são verdadeiros guerreiros”, comemorou.

Agora, a expectativa é grande para a próxima etapa da competição, que acontece em junho, com a prova noturna de Interlagos.

A temporada 2025 da Road To 1000 Milhas promete mais emoção, com etapas como as 2 Horas Velocittá (14 a 16 de agosto), 2 Horas Cascavel/PR (11 a 13 de setembro) e 2 Horas Interlagos (19 a 21 de dezembro).

