Futebol Dudu se torna jogador mais jovem do século a vestir a camisa do Náutico no time profissional Atleta de 16 anos e cinco meses entrou em campo diante do São Paulo, no Morumbi, pela Copa do Brasil

Mesmo com a derrota por 2x1 para o São Paulo, no Morumbis, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, teve um jogador do Náutico que saiu do gramado comemorando uma marca histórica. Aos 16 anos e cinco meses, o meia Dudu se tornou o atleta mais jovem do século a entrar em campo pelo Timbu.





“Fico feliz pela estreia e por vestir essa camisa linda e pesada. Vou continuar batalhando para ajudar no acesso à Série B”, afirmou o atleta, acionado no segundo tempo na vaga de Patrick Allan.

O jogador contou como foi o período que antecedeu a estreia no time profissional. “Quando ele (técnico Hélio dos Anjos) me mandou aquecer, fiquei uns cinco minutos aquecendo e depois ele mandou eu voltar ao banco. Depois me chamou e eu já fui. Ele me mandou jogar livre, ser feliz”, disse.

Dudu agora espera continuar recebendo oportunidades no time profissional. O próximo compromisso do Náutico é domingo (4), contra o Brusque, nos Aflitos, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

