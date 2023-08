A- A+

Futebol Dudu tem lesão grave no joelho e desfalca o palmeiras até o fim da temporada Atacante sentiu na vitória contra o Vasco, na noite do último domingo (27)

O atacante Dudu, de 31 anos, não jogará pelo Palmeiras neste ano. Na manhã desta segunda-feira (28), o atleta passou por exames e foi diagnosticada uma ruptura no ligamento cruzado anterior, além de uma lesão no menisco. O ídolo do Verdão passará por cirurgias nas próximas semanas.

Na vitória por 1 a 0 da equipe paulista sobre o Vasco em partida válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante sentiu aos 37 minutos da primeira etapa, e, após ser atendido em campo, saiu brevemente e logo retornou ao jogo.

O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de… pic.twitter.com/mmOWIbm9b3 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 28, 2023

O craque jogou por mais cinco minutos e foi ao chão, pedindo para ser trocado. O técnico Abel Ferreira colocou Breno Lopes em seu lugar.

Nesta temporada, Dudu jogou 42 partidas, fazendo três gols e dando sete assistências. Esta foi a segunda pior temporada de Dudu pelo Palmeiras, atrás apenas de 2021, quando anotou quatro gols e duas assistências em 28 partidas.



Veja também

mundial de basquete Brasil perde para Espanha e se complica no Mundial masculino de basquete