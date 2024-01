Duelo Atlético x Real Madrid é o destaque das oitavas de final da Copa do Rei

A- A+

O clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid será o duelo de maior destaque das oitavas de final da Copa do Rei, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (8) na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O confronto entre os dois grandes clubes da capital, adversários nas finais da Liga dos Campeões em 2014 e 2016 e com vitória do Real Madrid nas duas ocasiões, acontecerá em partida única no estádio Metropolitano do Atlético, já que a bola dos 'colchoneros' foi sorteada primeiro.

Muito mais sorte teve o Barcelona, que terá como adversário o time mais modesto dos 16 classificados para as oitavas de final, o Unionistas de Salamanca, da 1ª RFEF (terceira divisão).

"Muito feliz por receber um dos melhores do mundo. Na nossa curta história já recebemos o Real Madrid [em janeiro de 2020], agora o Barça! Tentaremos competir contra um timaço", disse o capitão do Unionistas, Héctor Nespral, por uma videoconferência durante o sorteio.

Tanto ele quanto seus companheiros acompanharam e comemoraram o resultado do sorteio no vestiário após terem eliminado o Villarreal na disputa de pênaltis na segunda-feira (7 a 6 após um empate em 1x1).

Esse jogo da fase eliminatória havia começado no domingo, mas pouco antes da prorrogação ocorreram problemas nas torres de eletricidade do estádio Reina Sofía, o que obrigou a partida a ser concluída nesta segunda-feira.

O Tenerife, da segunda divisão, terá um duelo contra outro time 'insular', o Mallorca.

Todos os outros duelos são entre equipes da primeira divisão.

O Girona, atual co-líder da Liga espanhola e revelação da primeira parte do campeonato, receberá o Rayo Vallecano no seu estádio Montilivi.

Também são destaque os dois duelos entre vizinhos: Athletic Bilbao-Alavés e Osasuna-Real Sociedad.

Os outros confrontos destas oitavas de final são Valencia-Celta de Vigo e Getafe-Sevilla, que neste último caso vão reviver a final da Copa do Rei de 2007, então vencida pelo Sevilla.

- Cruzamentos das oitavas de final da Copa do Rei:

Unionistas Salamanca (3ª) - Barcelona

Tenerife (2ª) - Mallorca

Getafe - Sevilla

Osasuna - Real Sociedad

Valencia - Celta de Vigo

Athletic - Alavés

Atlético Madrid - Real Madrid

Girona - Rayo Vallecano

Obs: Os duelos serão disputados em partida única, de 16 a 18 de janeiro, no campo do time nomeado primeiro.

