Futebol Duelo de campeões na Copa do Nordeste: Vitória x Santa Cruz, no Barradão Tricolor e Leão se enfrentam no Barradão, às 17h30, pela estreia da Copa do Nordeste

A primeira rodada da Copa do Nordeste já terá três confrontos envolvendo clubes campeões de edições passadas da competição. Um deles será entre Vitória e Santa Cruz, neste sábado (21), às 17h30, no Barradão. O Tricolor está no Grupo B, enquanto o Leão figura no A. Além de terem no currículo conquistas regionais, as equipes compartilham outra semelhança neste início de 2023.



Tanto Santa Cruz quanto Vitória chegaram à fase de grupos da Copa do Nordeste após avançarem nas duas etapas preliminares da competição. Os pernambucanos eliminaram Caucaia/CE e Botafogo/PB. Os baianos, Cordino/MA e Jacuipense/BA. Essa é uma coincidência positiva. A próxima é preocupante. Nenhum dos clubes venceu nos respectivos compromissos estaduais.



Nos três jogos que fez pelo Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz acumulou empate em todos. Ficou no 1x1 com o Afogados, no 3x3 com o Náutico e no 0x0 com o Porto. Já o Vitória está em fase pior. Vem de um empate em 1x1 com o Bahia de Feira e tropeçou duas vezes seguidas, contra Itabuna (4x1) e Juazeirense (3x1).

O Santa Cruz, vale salientar, nunca venceu o Vitória como visitante. Em 14 jogos enfrentando o Leão na Bahia, são 12 derrotas e apenas dois empates.





“Vamos lá para fazer um grande jogo e vencer. A Copa do Nordeste é uma competição mais curta, mas podemos fazer um grande trabalho para conseguir a classificação. Entendemos que eles não passam por um bom momento, mas sabemos que é difícil jogar no Barradão”, apontou o lateral do Santa, Ian Rodriguez.



Recuperado de uma luxação no ombro, o atacante Michel Douglas deve ficar à disposição do técnico Ranielle Ribeiro para o confronto, podendo ocupar o lugar de Dagson. Em compensação, a equipe não terá novamente o zagueiro Alemão, com lesão na coxa, além do volante Daniel Pereira, com um desconforto muscular, e o atacante Dayvid, com virose.

Voto de confiança



Passando por um início ruim no Baiano, o treinador João Burse ganhou um “voto de confiança” da diretoria do Vitória para a sequência da temporada. Ainda assim, a pressão para voltar a vencer é grande no Leão. O técnico terá à disposição o atacante uruguaio Nicolás Dibble, regularizado às vésperas do jogo.

Ficha técnica



Vitória

Dalton; Railan, Dankler, Marco Antônio e João Lucas; Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Eduardo e Gegê; Rafinha e Léo Gamalho. Técnico: João Burse



Santa Cruz

Geaze; Jefferson Feijão, Ítalo Melo, Yan e Ian Rodrigues; João Erick, Arthur e Anderson Ceará; Lucas Silva, Hugo Cabral e Dagson (Michel Douglas). Técnico: Ranielle Ribeiro.



Local: Barradão (Salvador/BA)

Horário: 17h30

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN). Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Vinicius Melo de Lima (RN)

Transmissão: Nosso Esporte, TV Jornal (SBT)

