Futebol Duelo de extremos no Pernambucano: Sport, líder, pega o lanterna Caruaru City Leão está invicto na competição, com cinco vitórias e três empates, enquanto Leopardo ainda não ganhou no torneio

Para enxergar Sport e Caruaru City na tabela de classificação do Campeonato Pernambucano 2023, é preciso olhar do ponto mais alto até o mais baixo. São nos extremos em que cada um dos clubes se encontra. O Leão é o líder invicto, com 18 pontos, acumulando cinco vitórias e três empates. O Leopardo ocupa a lanterna, sem um triunfo sequer, com oito tropeços e um resultado de igualdade. No papel, maior disparidade não há no Estadual. Na prática, isso será testado no embate das equipes, neste domingo (26), às 16h, na Arena de Pernambuco.

Por pedido do próprio Caruaru City, mandante do jogo, o duelo saiu do Lacerda e foi para a Arena. A ideia do clube é tentar arrecadar mais nas bilheterias com a expectativa de uma presença maciça dos rubro-negros, empolgados pela boa fase na temporada, ratificada com a goleada por 6x0 diante do Bahia, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira pode ganhar alguns retornos importantes. Os laterais Ewerthon e Eduardo, além do atacante Edinho estão praticamente recuperados de lesões musculares e podem aparecer na lista de relacionados.

"Ewerthon teve a possibilidade de participar do jogo contra o Bahia, mas não se sentiu confiante para retornar no momento. Já Eduardo fez um treino bom, o que nos traz uma perspectiva, mas nada definidor", explicou o treinador.

"Sobre Edinho, é difícil prever se ele vai ter condições, assim como Ewerthon e Eduardo. Mas pode acontecer de um deles, ou os três terem possibilidade de participar do jogo de domingo", completou.

Apresentado no Leão

Um dos primeiros reforços do Sport para 2023, sendo contratado ainda no final do ano passado, o lateral-esquerdo Felipinho foi finalmente apresentado oficialmente no clube. A demora tem explicação. Assim que chegou ao clube, o atleta foi diagnosticado com uma lesão no joelho direito, precisando passar por uma cirurgia.

“Eu fiquei bastante abalado. Não acreditei. Foi um dia que chorei bastante. Por estar chegando em um clube que trabalhei muito para chegar, de alto nível. Quando me deram a notícia (da cirurgia), eu fiquei bastante triste. Mas orei, pedi direção e força, porque isso faz parte da nossa profissão. Foi um propósito na minha vida, para me fazer mais forte ainda”, afirmou o atleta.

Ficha técnica

Caruaru City

Diego Almeida; João Gabriel, Lucão, Willian Gaúcho e Giovani; Jesus Junior, Henrique e Júnior Lemos; Eddy, Aaron Ibilola e Luiz Bahia. Técnico: Thyago Marcolino

Sport

Renan; Sabino, Rafael Thyere e Igor Cariús; Fábio Matheus (Ewerthon), Fabinho, Pedro Martins, Jorginho e Luciano Juba; Labandeira e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 16h

Árbitro: Luiz Claudio Sobral. Assistentes: Bruno Cesar Chaves Vieira e Manoel Barbosa da Silva Neto

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

