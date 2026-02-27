A- A+

futebol Sport x Náutico: Roger e Hélio travam duelo de gerações na área técnica Treinadores se enfrentaram em apenas uma oportunidade e o treinador alvirrubro levou a melhor

A final do Campeonato Pernambucano 2026, além da histórica rivalidade entre Sport e Náutico, uma das mais antigas do país, também terá outro atrativo nas áreas técnicas: o duelo de gerações entre Roger Silva, do lado rubro-negro, e Hélio dos Anjos, pelo lado alvirrubro.

Experiência

Com quase 15 títulos estaduais e vários anos de carreira, sendo reconhecido como um dos treinadores da 'velha guarda', Hélio revelou que sente grato por fazer parte da formação das mais novas gerações do futebol brasileiro e elogiou o rival do Clássico dos Clássicos.

"Você vê um jovem treinador como o Roger, não vou dizer isso só porque estou aqui na frente dele, fomos adversários apenas uma vez, e posso dizer que tenho as melhores referências possíveis, até mesmo quando ele foi contratado, falei com outras pessoas do futebol e todas as referências são muito positivas", disse Hélio dos Anjos.

Ressaltando que vão ser os mais novos que vão carregar 'a prancheta' daqui a dez anos, Hélio também disse ser um privilégio enfrentar diferentes treinadores da história do Campeonato Pernambucano e estar sempre entre os finalistas.

"Estou tendo a oportunidade de conquistar meu 15º título estadual e isso não abro mão, acho que isso que dá vida; é um privilégio ter decidido títulos com Givanildo [Oliveira] e Abel [Braga], aqui no Pernambucano, e digo o mesmo do Roger, que é dessa geração mais nova", relembrou o treinador do Náutico.

Hélio dos Anjos tem o trabalho mais longevo do futebol pernambucano, com mais de dez meses no comando do Náutico - Foto: Rafael Vieira/CNC

Juventude



Ainda em busca do primeiro título estadual na carreira, Roger encheu o adversário de elogios e agradeceu pelo esforço dos técnicos mais experientes, que pavimentaram o caminho para as novas gerações.

"Quão resilientes são esses caras, - treinadores mais experientes como Hélio dos Anjos - porque não é fácil ser treinador de futebol. Eu disse para ele que era um privilégio poder enfrentá-lo, ano passado jogamos contra, ele levou a melhor, acho que tenho que aprender com eles", começou.

Roger chegou ao Sport há cerca de 50 dias e ainda inicia a construção do elenco - Foto: Igor Cysneiros / SCR

"Talvez no Brasil a gente, nós jovens treinadores, deixamos de reconhecer quem foi lá e abriu o caminho para nós. Estou aqui para dizer que sem eles, não existiria Roger, Carpini, Daniel Paulista, entre outros. Fica aqui o meu grande carinho e respeito pelo caminho que eles trilharam", concluiu Roger Silva, treinador do Sport.

Jogos

O único duelo entre Roger e Hélio nas áreas técnicas foi durante a Série C de 2025, no Estádio do Café, fora de casa, o Náutico venceu o Londrina por 2x0, gols de Bruno Mezenga e Marco Antônio. Essa vitória praticamente selou o Timbu na segunda fase da competição, que veio terminar com o acesso Alvirrubro.

Dessa forma, o 'novo' e o 'velho' professor se enfrentam pelo primeiro jogo da final do Pernambucano 2026 neste domingo, às 18h, na Ilha do Retiro. Todos os ingressos para a primeira decisão já estão esgotados.

