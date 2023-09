Duelo de gigantes na primeira rodada da Champions; saiba onde asssitir Bayern x Manchester United

A- A+

Em duelo que reúne duas das mais pesadas camisas do futebol europeu e nove títulos de Champions League, Bayern de Munique e Manchester United fazem duelo válido pela primeira rodada do Grupo A. Com transmissão da TNT Sports/HBO Maxx, a partir das 16h, alemães e ingleses, favoritos a passarem, iniciam disputa pela liderança.

Confrontos entre Bayern e United não são raros na história da Liga dos Campeões, inclusive foram protagonistas de umas das mais emocionantes finais de todos os tempos, a da temporada 1998/1999, no Camp Nou, em Barcelona. Quando os comandados por Sir Alex Ferguson viraram o jogo com dois gols já nos acréscimos.

Onze vezes campeões seguido da Bundesliga, o Bayern de Munique viveu na última temporada um dos momentos mais conturbados dos últimos anos, com troca de técnico e título nacional suado na última rodada. Agora com Harry Kane no comando de ataque e com Thomas Tuchel podendo iniciar o trabalho desde o início da temporada, os bávaros estão com boas expectativas para o restante do ano. "Amanhã é um grande jogo para começar. Nosso grupo será complicado o tempo todo, por isso temos que permanecer totalmente focados até o final. Queremos dar o nosso melhor em todas as competições para tentar permanecer em todas elas por tanto tempo que possível", disse o técnico alemão.

Por outro lado, o Manchester United já não sabe o que é ganhar um título importante há alguns anos. Os Reds Devils, investiram pesado na última janela de transferências, mas ainda não viram o efeito imediato na equipe. Depois de cinco jogos, o United ocupa apenas a 13ª posição da Premier League. Segundo informações do The Sun, após a derrota em casa para o Brighton por 3x1, alguns jogadores se desentenderam no vestiário, caso dos meias McTominay e Bruno Fernandes e dos zagueiros Lisandro Martínez e Lindelof.

Saiba onde assistir:

Canal: TNT Sports/HBO Max

Horário: 16h

Local: Allianz Arena, Munique, Alemanha

Veja também

Medalhas Parataekwondo: Brasil encerra etapa de Grand Prix com 4 medalhas