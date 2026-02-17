A- A+

Boxe Duelo de lendas do boxe: Mike Tyson enfrentará Floyd Mayweather no dia 25 de abril, diz jornal Luta de exibição acontecerá na República Democrática do Congo

A luta entre duas lendas da Nobre Arte finalmente teve data e local marcados. Os pugilistas multicampeões Mike Tyson e Floyd Mayweather irão se enfrentar no dia 25 de abril, um sábado, em uma luta de exibição.

O confronto será na República Democrática do Congo. A informação é da revista The Ring, especializada em esportes de combate.

A luta foi anunciada em 2025, mas não havia detalhes sobre data ou local. Mayweather negociava uma revanche com Manny Pacquiao entre março e junho de 2026 e que seria transmitida pela Netflix, mas as conversas foram travadas. Com isso, a luta com Tyson foi alçada à frente, segundo a revista.

Como chegam os lutadores

Tyson, ex-campeão dos pesos pesados, está com 59 anos. Mesmo aposentado profissionalmente há mais de duas décadas, voltou a realizar lutas de exibição em 2020, empatando com Roy Jones Junior na decisão dos juízes.

A sua disputa mais recente foi com o youtuber Jake Paul, em novembro de 2024, que atraiu mais de 100 milhões de espectadores, também na Netflix.

Já no caso de Mayweather, que fará 49 anos na próxima semana, sua última luta profissional foi uma vitória por nocaute técnico sobre Conor McGregor em agosto de 2017.

Campeão em cinco categorias de peso diferentes, o pugilista tem 1,73m de altura e 1,83m de envergadura. Após aposentadoria, ele chegou ao peso máximo de 70kg, na luta de exibição contra o irmão de Jake Paul, o Logan (que pesou no confronto 86kg), em 2021.

Tyson, embora não seja significativamente mais alto (1,78m e 1,80m de envergadura), por outro lado, pesava 100 kg no auge.

O limite de peso para esta exibição ainda não foi confirmado.

Local histórico para o boxe

Hoje República Democrática do Congo, o país já foi conhecido como Zaire. Para amantes da luta, é um local especial, pois, recebeu um dos duelos mais conhecidos dos esportes de combate: Muhammad Ali contra George Foreman.

A disputa ocorreu na capital Kinshasa, em 1974. O confronto decidiu o título mundial dos pesos-pesados, atraiu a imprensa de diversos países e parou o país por alguns dias por conta da popularidade de Ali, já no final de sua carreira. Ele surpreendeu e conseguiu vencer o jovem favorito.

