Duelo decisivo entre Novorizontino e Vitória pode complicar o Sport; veja onde assistir e escalações

No encerramento da 36ª rodada da Série B, Novorizontino e Vitória se enfrentam no próximo domingo (12), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, às 18h, em um confronto crucial para as ambições de ambos os times. Enquanto o Novorizontino busca uma vaga no acesso, o Vitória pode garantir seu retorno à elite com apenas um empate. No primeiro turno, os baianos venceram por 2 a 1 no Barradão. No caso de vitória da equipe paulista, o time empata em pontos com o Sport, que empatou com o Atletico-GO na última sexta-feira (10).

O Novorizontino, atualmente na sexta posição com 57 pontos, busca uma das quatro vagas de acesso. Após liderar a Série B por um período, a equipe enfrentou uma queda de desempenho, mas nas últimas duas partidas não conheceu a derrota. O empate 2 a 2 contra o Atlético-GO, no último jogo, manteve a equipe na luta pelo acesso. O técnico Eduardo Baptista, sem desfalques por suspensão, deve manter a mesma escalação.

O Vitória, líder da Série B com 66 pontos, está a um ponto de garantir matematicamente o retorno à Série A após cinco anos. A equipe enfrentou uma ligeira oscilação de desempenho, tendo empatado 1 a 1 com o Vila Nova na última rodada. O retorno de Dudu após suspensão é uma boa notícia, mas as ausências de Rodrigo Andrade (suspenso) e Edson Lucas (lesionado) representam desafios para o técnico Léo Condé. O jogo em Novo Horizonte é crucial para as aspirações do Vitória.

Além da importância na tabela, a partida entre Novorizontino e Vitória também destaca um duelo inusitado entre os zagueiros artilheiros Wagner Leonardo, ex-Náutico, e César Martins, do Novorizontino, ambos com cinco gols na competição. A expectativa é alta para ver como esses defensores contribuirão para suas equipes nesta partida decisiva.

Onde assistir: Band, SporTV 3 e Premiere

Horário: 18h

Prováveis escalações:

Novorizontino: Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Roberto; Douglas Baggio, Rodolfo (Felipe Marques) e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

Vitória: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade, Dudu e Matheusinho; Mateus Gonçalves (Welington Nem), Osvaldo e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

