Duelo decisivo entre Sport e Santa Cruz na Arena de Pernambuco terá operação especial de mobilidade

O duelo decisivo entre Sport e Santa Cruz na Arena de Pernambuco, neste sábado (16), a partir das 16h30, vai contar com uma operação especial de mobilidade organizada pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (GRCTM).

A linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena será ativada a partir das 14h do dia do jogo e a tarifa será a do anel A (R$ 4,10). O Grande Recife orienta que os usuários adquiram antecipadamente sua pulseira e assim possam embarcar no ônibus. O público pode ir ao TI Cosme e Damião utilizando o metrô e lá embarcar na linha especial.

O Consórcio também reforça que a integração temporal acontece apenas com a utilização do cartão VEM e será usada nesse jogo. Passagens pagas em dinheiro ou PIX não contemplam a integração.

Outra opção para os torcedores do Sport é a linha 058- Expresso Arena. O transporte vai sair ao lado do estádio da Ilha do Retiro, na rua Prefeito Lima Castro, onde está localizada a bilheteria para torcida visitante, e estará disponível a partir das 15h30 com custo de R$ 20,00 por pessoa, garantindo a ida e a volta.

"Por se tratar de um serviço especial não haverá descontos ou gratuidades na tarifa. Toda a operação será realizada sob a supervisão dos agentes de Fiscalização do GRCTM", diz a nota divulgada pelo Grande Recife.

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, de segunda a sábado, no número 0800 081 0158. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5512/5518.

Vale destacar que o Clássico das Multidões deste final de semana só vai contar com a presença de torcedores do Sport. Em poucos dias de venda, a torcida rubro-negra esgotou os ingressos disponíveis e são esperados mais de 40 mil na Arena.





