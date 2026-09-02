Série C
Duelo entre Santa Cruz e Botafogo-PB terá esquema especial de metrô no domingo (06)
Confronto válido pela primeira rodada da segunda fase já tem mais de 15 mil ingressos vendidos
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O confronto entre Santa Cruz e Botafogo-PB, que abre o quadrangular final da Série C para o Tricolor do Arruda, terá um esquema especial de metrô no próximo domingo (06). A Linha Centro funcionará das 12h às 23h e aLinha Sul estará fechada para operação.
A partida que será realizada às 18h30 já tem a confirmação de bom público. A última parcial de vendas de ingressos divulgada pelo Santa Cruz informa que mais de 15 mil torcedores estão garantidos.
Em atualização