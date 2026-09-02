A- A+

Série C Duelo entre Santa Cruz e Botafogo-PB terá esquema especial de metrô no domingo (06) Confronto válido pela primeira rodada da segunda fase já tem mais de 15 mil ingressos vendidos

Leia também

• Remo é inspiração do Santa Cruz para conseguir acesso à Série B

• Santa Cruz quer presença de duas torcidas em jogo contra o Botafogo-PB; MPPB sugere torcida única

• Confira a tabela com os jogos do Santa Cruz no quadrangular da Série C 2026

O confronto entre Santa Cruz e Botafogo-PB, que abre o quadrangular final da Série C para o Tricolor do Arruda, terá um esquema especial de metrô no próximo domingo (06). A Linha Centro funcionará das 12h às 23h e a Linha Sul estará fechada para operação.

A partida que será realizada às 18h30 já tem a confirmação de bom público. A última parcial de vendas de ingressos divulgada pelo Santa Cruz informa que mais de 15 mil torcedores estão garantidos.

Em atualização

Veja também