Jogos Pan-Americanos Dupla brasileira conquista prata na canoagem velocidade nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 Evandilson Neto e Filipe Vieira realizam incrível recuperação e garantem primeira medalha do Brasil na competição de C2 500m

No primeiro dia das finais da canoagem velocidade nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023, a jovem dupla brasileira, Evandilson Neto e Filipe Vieira, conquistou a medalha de prata na categoria C2 500m masculina, marcando o retorno do Brasil ao pódio em provas de C2 após oito anos.

Apesar de uma largada difícil, a dupla brasileira se recuperou de maneira impressionante na reta final da prova, garantindo a segunda posição. No contexto mais amplo, o Brasil enfrenta uma competição acirrada no quadro de medalhas com o Canadá.

DUPLA DE PRATA



Evandilson Neto e Filipe Vieira conquistam a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos 2023!



A dupla brasileira fez uma grande final no C2 500m e conquista a primeira medalha do Brasil na Canoagem Velocidade em Santiago 2023.



ORGULHO DEFINE! pic.twitter.com/6GoDpxQEMj — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2023

Outros atletas brasileiros não conseguiram subir ao pódio em suas respectivas provas. O Brasil ainda tem mais provas pela frente na canoagem, com destaque para Isaquias Queiroz competindo no C1 1000m no próximo sábado (4).

